¿Qué hacer si mi pareja no me valora? Tres consejos de expertos que te ayudarán

¿Que hacer cuando tu pareja no te valora en una relación?

Las relaciones sentimentales están llenas de momentos agradables y otros que no lo son tanto, como sucede en aquellos casos en los que se llega a un punto en el que te das cuenta de que la otra parte no te valora como mereces. En ocasiones hay personas que se sienten acomplejadas por sus parejas, que no las valoran.

En cualquier relación es fundamental que ambas personas se apoyen, motiven y se alegren de los triunfos y avances del otro. Si notas que tu pareja no te valora, te vamos a dar tres consejos que te ayudarán a lidiar con esta situación.

Busca tu lugar

Si te das cuenta de que tu pareja no te valora como te mereces y que no es capaz de apreciar todo lo bueno que hay en ti, es muy probable que haya llegado el momento de buscar tu lugar y decidas cortar la relación, por muy doloroso que esto pueda llegar a ser.

[La tendencia en aumento en parejas de larga duración: el fenómeno del 'divorcio gris']

En este caso, deberás pensar que es mejor aprender a lidiar con una ruptura y superarla que tratar de vivir en una incertidumbre constante, sabiendo que la otra persona no puede ni quiere apoyarte y disfrutar a tu lado de tus éxitos. Si no estáis en el mismo punto de la relación no tenéis las mismas perspectivas de futuro, ni os valoráis, lo mejor será separar vuestros caminos.

Habla con tu pareja

Si sientes un gran amor por tu pareja y no quieres dar por finalizada vuestra relación, siempre tendrás la posibilidad de hablar con tu pareja para tratar de hacerle comprender la perspectiva que tienes tú acerca de las cosas.

[¿Cómo saber si mi pareja realmente me quiere? 3 señales que nunca fallan]

La comunicación es uno de los aspectos más importantes en cualquier relación de pareja, y a través de ella deberás hacerle entender lo que te sucede. Es posible que él no se dé cuenta de lo que sucedería y que, una vez que hayas hablando con él, aprenda a valorarte y te puedas sentir cómo deseas. De hecho, hablar con tu pareja será uno de los pasos más recomendados desde un principio si sientes que tu pareja no te valora.

Expresa tus necesidades y deseos

Es muy importante que tu pareja sepa lo que necesitas y deseas en cada momento. En este sentido, será importante que seas capaz de decirle cómo te gustaría que él reaccionase ante determinadas situaciones o la manera en la que puede poner de su parte para que vuestra relación mejore.

[15 claves para saber si estás con la persona adecuada]

En muchas ocasiones se comete el error de tratar de presuponer y dar por hecho cosas que realmente no son tan evidentes para la otra parte. Por lo tanto, no tengas temor a la hora de expresar las cosas, ya que es imposible que él las adivine. Habla con él y hazle entender tus necesidades.

Es importante tener en cuenta estos tres consejos, ya que en toda relación debes sentirte a gusto y segura contigo misma. Si llegas a un momento en el que sientes que la relación no va a cambiar y vas a seguir sin sentirte valorada por mucho que muestres tus necesidades, dependerá de ti elegir entre romper la relación o seguir peleando para buscar que tu pareja te valore.

Cómo hacer que tu pareja te extrañe y te valore

Si llegas a un punto en el que tu relación se ha vuelto un tanto monótona, en la que sientes que estás poniendo todo de tu parte y tu pareja no hace lo mismo, es decir, que no te sientes valorada, es posible que necesites hacer algunos ajustes para que tu pareja te extrañe y te valore más. Algunos consejos para ello son los siguientes:

Deja ir a tu pareja: en ocasiones, la mejor forma de hacer que tu pareja se dé cuenta y empiece a valorarte es darle espacio. No debes tratar de controlarlo por completo, siendo preferible que apuestes por dejar que él haga lo que quiera hacer y que se vea con quién quiera. Cuando estás constantemente cerca de tu pareja, es más probable que no valore tu presencia.

en ocasiones, la mejor forma de hacer que tu pareja se dé cuenta y empiece a valorarte es darle espacio. No debes tratar de controlarlo por completo, siendo preferible que apuestes por dejar que él haga lo que quiera hacer y que se vea con quién quiera. Cuando estás constantemente cerca de tu pareja, es más probable que no valore tu presencia. Haz tus propios planes: es importante que tengas tus propios planes y espacio. Sal con tus amigos, date un tiempo para ti misma y haz aquellas cosas que te gusten.

es importante que tengas tus propios planes y espacio. Sal con tus amigos, date un tiempo para ti misma y haz aquellas cosas que te gusten. Sé independiente: si siempre estás necesitando a tu pareja, es fácil que se sienta atrapada. Debes tratar de ser más independiente y confiar en ti misma, haciendo que la otra parte sienta que para ti es una elección y no una necesidad.

si siempre estás necesitando a tu pareja, es fácil que se sienta atrapada. Debes tratar de ser más independiente y confiar en ti misma, haciendo que la otra parte sienta que para ti es una elección y no una necesidad. Mantén una energía positiva: las personas sienten atracción por la energía positiva, por lo que, si quieres que te valoren, trata de ser una persona más alegre, optimista y agradable. Si en su lugar te encuentras de mal humor, criticando o discutiendo a tu pareja, es más fácil que llegue a cansarse de ti.

las personas sienten atracción por la energía positiva, por lo que, si quieres que te valoren, trata de ser una persona más alegre, optimista y agradable. Si en su lugar te encuentras de mal humor, criticando o discutiendo a tu pareja, es más fácil que llegue a cansarse de ti. Haz que la relación sea divertida: las relaciones pasan por diferentes momentos, tanto altos como bajos, pero siempre es importante buscar que se den un mayor número de momentos felices y con diversión para ambos. Trata de hacer planes divertidos y pasarlo bien, haciendo que vuestro tiempo juntos sea beneficioso para los dos.

las relaciones pasan por diferentes momentos, tanto altos como bajos, pero siempre es importante buscar que se den un mayor número de momentos felices y con diversión para ambos. Trata de hacer planes divertidos y pasarlo bien, haciendo que vuestro tiempo juntos sea beneficioso para los dos. Valora a tu pareja: por último, si quieres que la otra persona te valore, es importante que tú hagas lo propio con él. Asegúrate de hacerle ver lo que te gusta y lo que sientes por él, buscando que se sienta especial.

Sigue los temas que te interesan