Por qué piensas que las mujeres no te quieren: qué hay detrás de la mente de un 'incel'

Es posible que pienses que la razón detrás de tu soltería es que las mujeres ya no sepan apreciar a los hombres buenos de corazón. Si es así, lo más probable es que entres dentro de la categoría de incel o célibe involuntario. Un reciente estudio, publicado en la revista The Journal of Sex Research, arroja luz sobre este tipo de personas, generalmente varones, que se sienten frustrados por su falta de experiencias sexuales.

Este concepto, que hace unos años solamente era familiar a los internautas que se pasaban horas navegando por foros y blogs, se ha ido incorporando al argot popular. El significado de este concepto se ha trasformado con el paso de los años. Es frecuente que sea empleado como peyorativo para describir a alguien que tiene puntos de vista o comportamientos misóginos.

Tras analizar las respuestas a varios cuestionarios de 151 hombres solteros incels y 149 no incels, los investigadores encontraron un patrón común: "Nuestros hallazgos ponen de relieve una salud mental extremadamente pobre, algunas distorsiones cognitivas, una mentalidad victimista conocida, la prevalencia desproporcionada del trastorno del espectro autista, la escasa inteligencia de apareamiento y la ansiedad por las citas entre los 'incels'".

Otro de los objetivos del estudio, además de analizar la psicología detrás de este tipo de individuos, era tirar por tierra los estereotipos que se asocian a ellos. Uno de los más mencionados es que los incels son demasiado exigentes. "Evolutivamente, no sería una buena estrategia para los hombres de bajo valor de pareja concentrar su esfuerzo de apareamiento finito en competir con hombres de alto valor de pareja por hembras de alto valor de pareja", explica William Costello, estudiante de doctorado de Diferencias Individuales y Psicología Evolutiva en el laboratorio del Dr. David Buss en la Universidad de Texas en Austin a PsyPost.

Y añade que "los 'incels' tienen un estándar mínimo más bajo de preferencias de pareja en todos los rasgos y en general, y no parecen ser excesivamente altos en comparación con los hombres solteros no 'incels'".

El origen de la misoginia

Varias comunidades o individuos aprovechan la voz de las redes sociales para expresar comentarios y opiniones misóginas. Uno de esos arquetipos de internauta son los 'incels'. "Los incels creen que son víctimas del 'lookismo', que definen como un prejuicio social a favor de las personas atractivas", escribieron Michael Halpin y Finlay Maguire, profesores de la Universidad Dalhousie, para The Conversation.

Para comprender la misoginia en este tipo de personas, estos investigadores analizaron todos los comentarios realizados en un popular foro de discusión incel entre 2017 y 2021. Descubrieron que más del 80% de los hilos de discusión contenían al menos un insulto misógino. Uno de los que más apareció fue foid —abreviación, en inglés, de femoid, que combina las palabras female (mujer) y humanoid (humanoide)—.

"Los 'incels' se ven a sí mismos como las verdaderas víctimas, que están siendo atacadas por las mujeres, el feminismo y la sociedad", explican los científicos en el artículo para The Conversation. Y además, añaden, "creen que eliminar los derechos de las mujeres mejorará la sociedad".

En el estudio de Costello se descubrió la razón por la cual los incels tendían a demostrar comportamientos de rechazo u odio hacia las mujeres. "Las pruebas demuestran que los hombres tienden más a la misoginia cuando dudan de su atractivo para sus parejas", comenta Costello a PsyPost.

Por lo general, los célibes involuntarios creen que no tienen las cualidades para formar pareja. Por eso, recomiendan los investigadores, "ayudar a los 'incels' a mejorar su propio valor de pareja y sus perspectivas de emparejamiento tendría el beneficio añadido de reducir los casos nocivos de misoginia."

"No son buenos ligando"

El principal fallo que cometen los incels a la hora de aproximarse a las relaciones y la posibilidad de buscar pareja es, según Costello, "subestimar la importancia de cualidades como la inteligencia, la amabilidad y el humor y sobreestimar el atractivo físico y los recursos económicos".

Pero aun así, reconocen que las barreras que tienen para encontrar son mayoritariamente internas. Es decir, tienen que ver con su personalidad. Uno de los ejercicios que tuvieron que completar los participantes del estudio es un cuestionario sobre las razones de su soltería. Costello enumeró a PsyPost las más citadas: 1) no se les da bien ligar, 2) no son lo bastante guapos, 3) son socialmente torpes y 4) demasiado tímidos.

Tres tipos de incels

Otra de las grandes investigaciones que llena el vacío de conocimiento sobre el fenómeno de los incels, publicada en la revista Psychology of Men & Masculinity, establece una taxonomía de los incels. Basándose en el "Modelo 3N de radicalización", a este grupo de personas en tres subgrupos, según la opinión que tienen sobre la violencia y su uso: externalizadores, creyentes e internalizadores.

Los sujetos que pertenecen al primer grupo "culparon de su situación a factores sociales como la igualdad de género, la sociedad occidental y el feminismo". Los creyentes, por su parte, no se diferenciaban mucho de los externalizadores, pero tenían más probabilidades de ser felices y de estar dispuestos a buscar ayuda para las habilidades sociales. Mientras que los internalizadores suelen adoptar una narrativa que les culpaba a ellos mismos, en lugar de a factores externos.

Poco a poco se está expandiendo el conocimiento empírico sobre este tipo de personas, que hasta ahora había sido especulativo. La ciencia está desentrañando la psicología detrás de los célibes involuntarios o incels.

