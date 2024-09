Esta es la razón por la que no debes poner las regletas de los enchufes al lado de una ventana

Las regletas de enchufes son uno de esos elementos que no pueden faltar en los hogares, sobre todo en una época en la que disponemos de una gran cantidad de dispositivos electrónicos que requieren de conexión a la corriente eléctrica. Gracias a ellas podemos conectar distintos equipos y dispositivos para que se puedan utilizar de forma conjunta cuando no hay enchufes suficientes en la pared para todos ellos.

Sin embargo, aunque se trata de aparatos que nos ayudan enormemente en nuestro día a día, también llevan asociados algunos riesgos por su uso. De hecho, existe un motivo por el que no se deben colocar al lado de una ventana, puesto que podría ser un gran riesgo para la vivienda y sus ocupantes.

Es muy importante prestar atención al lugar en el que se colocan, debiendo situarlos lejos de elementos fácilmente inflamables. De esta manera, conviene que estén alejados de elementos que arden con rapidez, como las alfombras o las cortinas, pues el movimiento de la electricidad puede llegar a ocasionar que se genera alguna chispa que ocasione un grave accidente.

Además, es necesario alejar las regletas de las ventanas, siendo el principal motivo que las ventanas se pueden quedar abiertas y, si llueve, el agua puede alcanzar la regleta y provocar un cortocircuito que origine un incendio. Por lo tanto, será preferible adoptar las medidas de seguridad oportunas para evitar que tenga lugar una situación de riesgo.

En todo caso, lo más aconsejable es desenchufar cualquier aparato eléctrico cuando no se está utilizando, además de apagar la regleta a través del interruptor cuando no haya ninguno de ellos enchufados. Por otro lado, y aunque es una práctica habitual, no se recomienda conectarla a otra regleta, tal y como indican los propios fabricantes.

Uso seguro de regletas de enchufes

Las regletas se han convertido en un imprescindible para muchos hogares, en los que los enchufes se quedan cortos para la elevada cantidad de dispositivos electrónicos que hay en el hogar. Sin embargo, como mencionamos, existen algunos riesgos de su uso, y por ello conviene mantenerlas alejadas de elementos combustibles como telas o cortinas, y de las propias ventanas, pero también evitar saturarlas.

El exceso de dispositivos enchufados puede provocar que se sobrecargue la regleta, haciendo que los cables y los componentes se calienten en exceso, lo que a su vez puede derretir el material aislante de seguridad. Esto incrementa el riesgo de que se produzca un riesgo de cortocircuitos de los aparatos que están conectados. Es necesario recalcar que los fallos eléctricos son la principal causa de incendio.

Las regletas convencionales suelen soportar hasta 2.200 vatios de potencia pico, lo que significa que no soportan los 2200 W de forma continua, sino en momentos concretos. Para saber si la regleta aguanta hasta dicha cifra, será necesario atender a lo que indique en su parte inferior, que es donde los fabricantes especifican la potencia pico de su regleta. Aunque se trata de un cálculo aproximado, se necesita conocer para evitar que el aparato se sobrecargue.

Por otro lado, es necesario recalcar que no todos los dispositivos se deben conectar a una regleta, pues en algunos casos se trata de aparatos que tienen tal gasto de energía que los hace incompatibles con estos sistemas, derivando en que pueda existir un mayor riesgo de cortocircuito. Este es el caso de: radiadores, convectores o calentadores, nevera, microondas, aire acondicionado, secadores, rizadores de pelo, planchas para el pelo y ordenadores.

Cómo elegir una regleta para el hogar

A la hora de comprar una regleta de enchufes es necesario tener en consideración varios criterios de compra: