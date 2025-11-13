PRADO, el restaurante que ha puesto a Lisboa en el mapa culinario del mundo: así se cocina el alma portuguesa

El interior de PRADO, un espacio donde la calma y la luz son parte del menú. Prado

Lisboa huele a brasas, pan y mar. En ese aroma se alza PRADO, el restaurante que redefine la cocina portuguesa desde la pureza del producto local.

Lisboa siempre huele a algo que se cocina despacio. A brasas, a pan recién hecho, a una tierra que se resiste a perder su autenticidad. En medio de ese aroma, PRADO Restaurante se ha convertido en un símbolo de la nueva gastronomía portuguesa: esa que mira al producto local, a la estación y a la pureza del sabor.

Ubicado en una antigua fábrica de conservas, en la Travessa das Pedras Negras, PRADO conserva la esencia de lo que fue. Los techos altos, las paredes encaladas, la luz que entra a raudales por los ventanales... Todo respira naturalidad y verdad. Es el lugar donde el tiempo parece dilatarse y los ingredientes cuentan su propia historia.

Una cocina que nace del campo y del mar

El chef António Galapito, formado en las cocinas londinenses de Nuno Mendes, dirige un proyecto que parte de una idea tan sencilla como exigente: solo se cocina con lo que da la tierra y el mar portugués en ese momento. No hay artificio. No hay fuegos de artificio. Solo técnica, precisión y una conexión profunda con el origen.

La carta cambia constantemente, pero mantiene su ADN: ingredientes frescos, de temporada y de proximidad. Desde los productos del Alentejo hasta el pescado del Atlántico, cada plato es una declaración de respeto hacia la naturaleza.

El inicio perfecto: tosta de sardina y huevo de codorniz ahumado

La comida comenzó con una tosta de sardina, perejil y lardo, uno de los bocados más reconocidos de PRADO. Una base crujiente sostiene una sardina que parece recién salida del mar, cubierta con una capa verde de perejil y un toque de grasa curada que se funde al instante. El sabor es intenso pero equilibrado, como si el Atlántico hablara sin levantar la voz.

Tosta de sardina, perejil y lardo. E.E.

Después llegó el huevo de codorniz ahumado con paiola, una pequeña joya que combina el aroma a leña con la salinidad precisa del embutido. Fue el preludio ideal para lo que vendría: un viaje por la cocina portuguesa actual, servida con una elegancia que nunca resulta distante.

Entre plato y plato, el pan de masa madre con aceite ecológico Meirinho y grasa de cerdo alentejano se convirtió en un ritual. No era un simple acompañamiento, sino una experiencia en sí misma: el pan crujiente, el aceite verde y la grasa fundente creaban un contraste casi adictivo.

Los saquitos que sorprendieron

Entre los platos que más llamaron la atención estaban los saquitos de col Hispi con manitas de cerdo y bígaros. Una creación que logra la hazaña de ser delicada y rotunda al mismo tiempo. La hoja de col envuelve el guiso como si quisiera protegerlo, y el resultado es un bocado cálido, profundo y ligeramente marino, con la textura melosa que solo las cocciones largas consiguen.

La salsa que los acompaña es pura mantequilla y fondo de mar, perfumada con hierbas frescas. Cada cucharada deja en la boca la sensación de estar comiendo algo que ha sido pensado, probado y afinado hasta alcanzar el equilibrio perfecto.

La merluza de anzuelo con guisantes y coentrada

La merluza de anzuelo con guisantes y coentrada fue uno de los grandes momentos de la comida. Servida sobre una emulsión verde y aromática, con ese perfume inconfundible del cilantro fresco, concentraba todo el sabor del mar en un bocado suave y delicado.

La textura del pescado era impecable: firme pero jugosa, se deshacía al tocarla con el tenedor. Un plato que resume a la perfección la filosofía de PRADO: técnica precisa, producto excelente y un respeto absoluto por la naturaleza de cada ingrediente.

Vino portugués y armonía en la mesa

Para acompañar la comida, el equipo nos recomendó un vino blanco del Alentejo, fresco, con notas minerales y una acidez perfecta para los platos de mar. El servicio fue impecable: atento, natural, y con ese punto de complicidad que se agradece cuando se viaja. Los camareros se esforzaban por hablar en español, sonreían, explicaban cada plato y lograban que todo fluyera sin prisa.

Postres con identidad

La propuesta dulce sigue la misma línea que el resto del menú: producto local, técnica impecable y guiños a la tradición portuguesa. Entre las opciones, destacan el sorbete de uva moscatel con yogur y amaranto, el brioche con oporto blanco y chocolate, o el helado de setas con caramelo y cebada perlada. Platos que, como todo en PRADO, cambian según la temporada pero conservan esa combinación tan suya de sencillez y sofisticación.

Un espacio que invita a quedarse

El interior de PRADO es una prolongación de su cocina: mesas de madera clara, sillas minimalistas, flores silvestres y una iluminación que parece pensada para calmar el ritmo del día. La música suena baja, el personal se mueve en silencio y el conjunto transmite una sensación de paz casi monástica.

No hay pretensión ni artificio; solo una belleza serena, natural, que parece surgir de la propia coherencia del lugar. Es un restaurante que respira autenticidad, sin necesidad de recordártelo.

El reflejo perfecto: Prado Wine Bar

A pocos metros, Prado Wine Bar completa la experiencia con una carta de vinos naturales que se ha convertido en referencia en Lisboa. Es el lugar ideal para continuar la velada con una copa y picar algo más, bajo una luz más tenue y un ambiente íntimo.

Interior de Prado Wine Bar. Prado

Si el restaurante es el corazón de la propuesta, la vinoteca es su alma líquida: un espacio que habla de calma, conversación y tiempo.

Lisboa desde una mesa

Salir de PRADO es hacerlo con la sensación de haber entendido un poco más a Lisboa. Su manera de cocinar, de recibir, de cuidar los detalles. En una ciudad donde la gastronomía vive un renacimiento constante, PRADO destaca por algo que va más allá de su cocina: la honestidad.

Cada plato es una historia, cada ingrediente tiene un propósito y cada gesto del servicio refleja una pasión real por lo que hacen. No hay nada impostado. Solo la voluntad de ofrecer algo auténtico, con gusto, con alma.

PRADO Restaurante no es solo uno de los grandes templos culinarios de Lisboa: es una declaración de amor a la materia prima portuguesa y a la forma más pura de cocinar.