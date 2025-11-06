The Purge XXL: la fiesta de Halloween que convirtió Madrid en una ciudad sin ley ya tiene lista de espera para 2026

En España ya no necesitamos excusas para celebrar. Hemos aprendido a hacer nuestra cada tendencia global y a convertirla en una experiencia a nuestra medida. Lo hicimos con los festivales, que se llenaron de estética coachella; con la Navidad, donde cada fachada compite por ser la más iluminada de la ciudad y ahora también con Halloween.

La noche más terrorífica del año ha dejado de estar reservada únicamente para los más pequeños para convertirse en una cita imperdible para adultos. Porque si algo nos define como país es la capacidad de celebrar y esta vez, la cita se ha dado en el Autocine de Madrid.

El pasado 31 de octubre más de 5.000 personas se reunieron para vivir The Purge XXL, un evento que ha consolidado su lugar como una de las fiestas más espectaculares y multitudinarias de la capital. Organizado por Grupo Wonderworld, el festival transformó el espacio en una ciudad sin ley inspirada en la famosa saga cinematográfica.

El día de La Purga versión XXL

No es fácil encontrar en Madrid una fiesta de Halloween que logre serlo todo a la vez: lo suficientemente grande como para disfrutar sin agobio, inmersiva, con barra libre y, además, con todos los invitados igual de implicados en tener el mejor disfraz de la noche.

Todo está diseñado para que la inmersión sea total. La fiesta —que este año ha celebrado su quinto aniversario— ha encontrado en el autocine su escenario ideal: un espacio amplio, con alma cinematográfica, donde el público puede moverse con libertad y sentir que forma parte de la película en directo.

Desde la dirección del festival explican que el objetivo siempre ha sido ofrecer algo más que una fiesta: crear experiencias memorables que conecten con el público y eleven el nivel de los eventos en nuestro país.

Los tres escenarios ofrecieron distintas atmósferas y estilos musicales: un principal al aire libre, con producción audiovisual digna de un festival veraniego; otro dedicado al tecno, donde las luces y el humo crean un efecto casi hipnótico; y una tercera zona bajo carpa climatizada, perfecta para quienes prefieren mantenerse a cubierto.

El día de la purga no es solo para los asistentes, sino que el propio festival cuenta con actores caracterizados que hacen de la fiesta una experiencia completamente inmersiva.

Quizá por eso The Purge XXL ha conseguido diferenciarse del resto de fiestas de Halloween de la capital: no se trata solo de bailar, sino de formar parte de uno de los espectáculos más grandes que se ha hecho el 31 de octubre.

The Purgue XXL: Festival en el Autocine

El formato de barra libre es otra de las claves del éxito. Permite disfrutar sin interrupciones, moverse entre zonas sin colas interminables y mantener el ritmo de la noche sin pausas forzadas.

Más allá de la bebida, el recinto ofrece también una zona de foodtrucks con propuestas para todos los gustos: pizzas, patatas fritas o algodón de azúcar. La oferta gastronómica no solo enriquece la experiencia, sino que sirve como salvavidas a ciertas horas de la madrugada.

La organización, además, ha demostrado saber gestionar a la multitud —más de 5.000 personas este año— con orden y fluidez, algo que no siempre ocurre en eventos de este tamaño. En ningún momento se percibe agobio, de hecho, la amplitud del autocine permite que todos los asistentes puedan disfrutar sin problema.

Las entradas para 2025 se agotaron dos semanas antes del evento, un síntoma claro de que The Purge XXL ya se ha consolidado como una cita imprescindible del calendario nocturno madrileño.

Tanto, que la organización ha abierto la lista de espera para 2026, anticipando otro lleno total y un cambio de recinto que permitirá una producción aún más ambiciosa.

Por este motivo, si este año Halloween te ha sabido a poco o buscas repetir la experiencia, puedes apuntarte ya mismo en la lista de espera de la fiesta en su página web. Solo quedan 360 días para que vuelva a sonar la sirena que da comienzo a la nueva purga.