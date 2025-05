Lucía Bravo, arquitecta: "Comprar una casa nueva para reformarla es el gran error que todos cometen"

En una charla con el interiorista Abel de González, en el canal de YouTube de este último, la arquitecta Lucía Bravo ha dejado importantes reflexiones acerca del entorno doméstico y la forma en la que nos desarrollamos en él. De esta forma, la fundadora de LB Arquitectura ha dado una serie de claves a tener muy en cuenta a la hora de afrontar una nueva aventura dentro del mercado inmobiliario.

Al contrario de lo que se pueda pensar, la experta asegura que, para comprar una casa, se debe empezar por el final, y darle un giro de tuerca al planteamiento habitual. "Si quisiera comprarme una casa ahora mismo, seguiría el método cangrejo. ¿Y si, en lugar de buscar metros cuadrados, ubicaciones o promociones nuevas, empezáramos por nosotros mismos?", cuestiona Lucía Bravo.

La arquitecta es consciente de que existe poca oferta en el mercado y que muchas personas terminan por comprar algo que no es lo que realmente quería en un principio. De hecho, por experiencia propia conoce muchos casos de personas que acaban por comprar una vivienda nueva para reformarla, lo que considera un error, puesto que finalmente "pagas el precio de lo nuevo y encima tienes que rehacer espacios", lo que supone un encarecimiento de la operación.

La clave para ella radica en saber desde un principio lo que se necesita, no tanto por los metros cuadrados o los acabados que pueda tener la vivienda, sino que se trata de una cuestión de adaptación. En su opinión, una casa reformada tiene más sentido si se sabe lo que se busca, es decir, más metros, una mejor distribución o cualquier otro detalle.

Además, recalca que en muchos de los casos una casa de segunda mano con una reforma estratégica no es solo una decisión más económica, sino que también se ajusta más a las necesidades del usuario.

El método cangrejo de Lucía Bravo

Lucía Bravo habla del método cangrejo, un nombre que le da porque, al igual que el crustáceo, camina hacia atrás. Aplicado en el terreno inmobiliario, destaca que se empieza por el final, planteándose cómo se quiere vivir, el número de integrantes, los espacios que se necesitan o el presupuesto, entre otros.

A partir de ahí se retrocede y es cuando se definen prioridades, concesiones y los metros mínimos, una información clave para poder comenzar a buscar en el mercado las opciones indicadas. De esta forma, según sostiene Lucía se evitará la frustración con casas que realmente no se ajustan a lo que se busca.

De esta manera, el método cangrejo se erige como una herramienta que permite enfocar una búsqueda con claridad, puesto que, al acudir a los portales especializados, se puede filtrar por precio y metros útiles, reduciendo así las posibilidades y, a continuación, se irán valorando el resto de aspectos.

Qué mirar al reformar una casa

La arquitecta insiste en que no todo se puede transformar, por lo que no hay que cometer el gran error que se da en muchas de las ocasiones, de dejarse llevar por las fotografías. En su lugar conviene fijarse en el estado del edificio, la distribución existente y en la estructura. "Si no puedes mover muros, solo vas a poder aprovechar un 30% de lo que querías. Entonces, no compensa", afirma Lucía Bravo.

Además, la experta da especial importancia a la luz natural, destacando que, si no hay un mínimo de cuatro ventanas, ella prefiere no continuar, ya que en ese caso no compensará por muy bonita que sea la reforma. De igual modo, recomienda consultar al registro de la propiedad, así como la última inspección técnica del edificio para poder saber realmente lo que se puede hacer.

En cuanto a los costes que tiene una reforma, también ha sido clara al afirmar que se deben calcular en torno a unos 1.100 euros por metro cuadrado, a los que hay que sumar el 21% de IVA. Indica que el 10% solo se aplica si los materiales no superan el 40% del total, algo que "rara vez se cumple". Asimismo, recuerda que "si el banco financia hasta un 30% extra sobre el valor de la vivienda, puedes plantearte una reforma sin vaciar tus ahorros".

Para finalizar, y siempre basándose en su experiencia como profesional del sector, lo nuevo pierde rápidamente el encanto, mientras que "lo reformado se adapta", ya que cada uno puede decidir sobre los materiales utilizados, el lugar para cada ventana, etcétera, es decir, supone una gran diferencia entre habitar un espacio o adaptarse al mismo.

Claves al reformar una vivienda

Dejando a un lado las recomendaciones de Lucía Bravo, hay muchos factores que se deben valorar a la hora de determinar si se quiere comprar un piso para reformar, como son el precio de venta y sus características o el valor potencial según la ubicación, pero sobre todo al estado actual del inmueble, pues no todas las viviendas antiguas requieren del mismo presupuesto para su reforma.

También sería recomendable tener en cuenta la antigüedad de la finca, revisando el año de construcción y comprobando que ha superado el ITE. Habrá que visitar la vivienda para poder conocer de primera mano los elementos o estancias que necesitan una renovación y así poder hacerse una idea de las adecuaciones y reformas necesarias. Además, no hay que olvidarse de echar un vistazo a las normativas locales y documentos para poder realizar obras.