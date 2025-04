Lavar las toallas a 30 o 40 grados es un error común en España: esta es la temperatura correcta según los expertos

Cuando llega el momento de lavar prendas como albornoces y toallas, muchas personas deciden optar por programas automáticos presentes en las lavadoras, ya sea por la comodidad que ofrecen o simplemente con el objetivo de ahorrar. Sin embargo, y aunque se piense que es lo correcto, no siempre es así y se cometen errores que podrían llevar a perjudicar a los tejidos.

La elección del programa de lavado es uno de los pasos más importantes para poder llegar a conseguir el lavado perfecto, y es que no es suficiente con poner las toallas con cualquier programa para que queden impecables, pues con este tipo de elementos textiles es imprescindible prevenir la aparición de bacterias y una correcta higiene. Asimismo, hay que tener en cuenta que cada tejido requiere de unos cuidados específicos y una temperatura.

De acuerdo con los expertos en lavandería, te equivocas si lavas las toallas a 30 o 40 grados centígrados, ya que lo ideal es utilizar una temperatura superior. Concretamente, se recomienda hacerlo a más de 60 grados centígrados.

Hacerlo por debajo de esta temperatura es algo común, pero en esos casos muchas de las bacterias no se eliminan por completo, lo que puede ocasionar la aparición de malos olores e incluso irritaciones en la piel.

Es importante elegir el programa adecuado

Una gran cantidad de personas comete errores a la hora de lavar las prendas de ropa y otros textiles por desconocimiento acerca de los programas de lavado. Aunque hay algunos de ellos que son fáciles de entender, en otros casos no lo son tanto, pero hay que tener en cuenta que cada uno de ellos tiene unas ventajas para cada tipo de tejido, y cada ciclo tiene una función específica.

Además, los programas de lavado no solo hay que tenerlos en consideración por los tejidos, sino también por la temperatura del agua. Aunque hay algunos que contribuyen a conseguir un mayor ahorro, pero que no siempre garantizan una limpieza adecuada, sobre todo en aquellos tejidos que absorben una gran cantidad de humedad.

Cómo lavar las toallas de manera eficaz

Para conseguir una limpieza eficaz de las toallas es importante hacerlo a al menos 60 grados centígrados, pero también tener en cuenta que el programa de lavado juega un papel clave, especialmente sobre las toallas usadas después de la ducha, que suelen estar llenas de humedad y, en algunas ocasiones, incluso con cremas o aceites.

Es por este motivo por el que necesitan un ciclo de lavado más intenso, que más allá de encargarse de limpiar, permita deshacerse de la suciedad más profunda, y es que con un ciclo más largo se pueden eliminar restos de la suciedad visible, pero también todos aquellos residuos propios del detergente que se hayan podido quedar atrapados en el propio tejido.

Un error frecuente que se comete es el de lavar las toallas junto con otras prendas de ropa, que en muchas ocasiones se realiza por desconocimiento, pero que es algo que debes evitar. La razón es que puede afectar a la limpieza y la efectividad del lavado.

Las toallas tienen una gran capacidad para absorber agua, y por ello necesitan de mucho espacio para moverse en el interior de la lavadora. Si se mezcla con otras prendas, las toallas no tendrán suficiente espacio para hacerlo, y entonces no quedarán bien limpias. Asimismo, si se lavan con prendas delicadas o pequeñas, el exceso de humedad puede hacer que se transfieran residuos de detergente a esas prendas, manchándolas o causando mal olor.

Una vez que las toallas se han lavado correctamente, es importante que se sequen adecuadamente. Si tienes secadora, debes usar un programa adecuado para toallas, pero si prefieres hacerlo al aire, tienes que buscar un lugar bien ventilado. En cualquier caso, asegúrate de que están totalmente secas antes de guardarlas para evitar que aparezca moho o malos olores.

De hecho, aquellas toallas que no se secan adecuadamente pueden llegar a desarrollar un fuerte olor a humedad que luego resulta complicado de eliminar.

Errores a evitar al lavar las toallas

Al lavar las toallas, es sencillo que se acabe cayendo en algunos errores que pueden afectar a su limpieza y durabilidad, siendo uno de los más habituales el de no prestar atención al tipo de detergente utilizado. No todos ofrecen la misma eficacia sobre estos tejidos, y hay que optar por uno que asegure eficacia, pero al mismo tiempo sea lo suficientemente suave como para no dañarlos.

Asimismo, es común sobrecargar la lavadora, ya que cuando se meten demasiadas toallas en el tambor o combinada con otra ropa, no tienen espacio suficiente para moverse y hace que puedan salir de la lavadora sin estar limpias del todo. Lo más indicado es lavar las toallas por separado o bien hacerlo en cargas pequeñas.

Por otro lado, es frecuente que no se revisen las toallas antes de introducirlas en la lavadora, un error porque a veces estos tejidos tienen suciedad visible o manchas que necesitan de un tratamiento previo. Si no se quitan esas manchas, al introducirlas en la lavadora puede que no se eliminen, pero con el uso de un buen quitamanchas será posible deshacerse de ellas.

Por último, recuerda no abusar del suavizante, ya que, aunque puede conseguir que las toallas sean más suaves, si se usan en exceso puede provocar que estas pierdan capacidad de absorción, haciendo que sequen peor.