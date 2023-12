Kurashi: la nueva propuesta de Marie Kondo para conseguir felicidad en el nuevo año que comienza

Finaliza el 2023 y es el momento ideal para hacer limpieza y deshacernos de todo aquello que no utilizamos, para dar la bienvenida a un nuevo año.

Es difícil que alguien no conozca a la célebre Marie Kondo, precursora en popularizar la organización en el hogar mediante su propio método. Aprendimos con ella a reducir la cantidad de pertenencias necesarias en casa, así como también a guardar la ropa de forma diferente a como lo veníamos haciendo.

Sin embargo, todo evoluciona, incluso el método de Marie Kondo, que desde hace un par de años decidió relajar su método. La llegada de su tercer hijo tuvo mucho que ver y la empresaria tuvo que aceptar el caos en su vida en lugar de controlarlo.

Portada del nuevo libro de Marie Kondo.

“Hasta ahora, yo era una limpiadora profesional, así que hacía todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Pero he terminado dándome por vencida. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa”, aseguró en una entrevista a The Washington Post.

En su nuevo libro, El método Kurashi: cómo organizar tu espacio para crear tu estilo de vida ideal (Aguilar, 2023), Marie Kondo hace hincapié en el kurashi, un concepto japonés que se traduce como ‘forma de vida’.

El texto se centra en la vida cotidiana y apuesta por cultivar la felicidad y la calma. La empresaria continúa con su idea inicial de despedirse de todo aquello que no es útil, ocupa espacio e impide armonía, pero de manera extensible a todos los ámbitos de la vida. Su objetivo trasciende el ámbito del hogar al promover un estilo de vida en la que todos nos sintamos más felices.

Marie Kondo nos enseña a construir nuestro estilo de vida ideal. Controlando cómo disfrutas tu día a día y transformado el hogar en un refugio de calma a través de un libro con más de 100 fotografías.

¿Qué significa Kurashi?

Es un concepto que anima “a ver el mundo a través de la lente de lo que más importa”, según Mari Kondo. Es una experiencia personalizada y se centra en descubrir qué cosas hacen feliz a cada uno.

El método se debe adaptar a cada persona de forma independiente. Estos son algunos de los consejos esenciales que contiene el texto:

Mirar más allá de las paredes

La experta en orden asegura que la pregunta ahora no es ¿cuál es mi espacio ideal? Si no más bien, ¿cuál es mi vida ideal? Y esa vida diferente para cada uno es kurashi, que no sólo debe guiarnos en el orden, sino también a planificar cada día, a establecer metas y planear el futuro. Marie Kondo invita a visualizar la vida a largo plazo.

No levantes muros

La idea es no poner barreras a la hora de imaginar nuestra casa y nuestro estilo de vida ideal. Tenemos que confiar en nuestro propio instinto y perseguir nuestros propios objetivos.

Actividades que aporten alegría

La experta aconseja a cada persona que se comprometa consigo mismo para dedicarse tiempo y cultivar el estilo de vida que desea. Elige las actividades que aporten alegría, ya sea ir al cine, hacer ejercicio o tomar una taza de café.

Da las gracias

Kondo invita a dedicar tiempo a honrar el hogar y la vida creada, reflexionado en silencio y agradeciendo el resultado.

En esencia, la filosofía del método no se enfoca en qué debes abandonar sino en qué te genera alegría. En esta guía, las preciosas fotografías y las sugerencias únicas de Marie Kondo te ayudarán a abrazar lo que amas para luego reflejarlo en tu hogar, actividades y relaciones.

Por ejemplo, crea un rincón tranquilo para trabajar, programa encuentros semanales con familiares o amigos o haz tus propios rituales nocturnos relajantes para dormir bien.

En definitiva, inspírate para liberarte del desorden vital y así disfrutar de tus espacios acogedores, tus objetos preciados y tus momentos de paz.

