¿Qué es la numerología? Descubre todo lo que te dice sobre tu personalidad

Todos tenemos un número que sentimos especial, ya sea porque es la fecha de nuestro cumpleaños, del de nuestros hijos o un aniversario. Además, hay ciertas cifras atribuidas a cada signo del zodiaco.

[Los hombres de estos tres signos del zodiaco son los mejores maridos según el horóscopo]

La numerología es el estudio de los números y su relación con el mundo y las fuerzas que nos mueven. Cada persona tiene un 'número de vida' que determina la manera en la que afronta el día a día. Este puede ayudarnos a tomar decisiones muy importantes.

Para conocer cuál es tu número es tan simple como hacer tres sumas a partir de tu fecha de nacimiento:

Coge el año en el que naciste y suma los números entre sí. Es decir, si naciste en 1993, debes sumar 1+9+9+3=22. Ahora, toma los números de tu día y mes de nacimiento y haz la misma operación. Si es el 24 de noviembre, suma 24+11=35. Suma las dos cifras que has obtenido con las anteriores operaciones: 22+35=57. Y vuélvelo a sumar tantas veces como sea necesario para obtener un solo dígito. En este caso, habría que hacer 5+7=12; 1+2=3. Ya tienes tu número de vida, es el 3.

Qué indica mi número de vida

Dependiendo entonces del número que te sea asignado, tiene un impacto u otro en tu forma de ser, al igual que en el horóscopo.

Si tu número es el 1, destacas por tener una personalidad independiente. No necesitas a nadie para conseguir lo que quieres, tienes las cosas claras y vas con todo para alcanzar tus sueños. En el pasado tuviste que sacrificar una parte de ti, pero tu fuerte espíritu va a permitir que formes un imperio.

Si tu número es el 2, eres una persona creativa y paciente. Tomas el tiempo que haga falta para tomar tus decisiones, y esa seguridad te permitirá hacer de tu hobby una gran profesión. El mundo artístico te espera, deja a un lado el materialismo y lánzate.

Si tu número es el 3, eres de esas personas que viven en el limbo entre todo o nada. Arriesgas todo lo que tienes, pero cuidado, en ocasiones puede que no salga tan bien como esperabas. Tus grandes dotes con la comunicación hacen que seas una persona muy sociable y tengas una estrecha relación con tu familia.

Si tu número es el 4, está claro que darte a los demás es tu pasión: busca una profesión que te llene el corazón ayudando a quienes más lo necesitan. Eres una persona recta y nunca te has saltado ni un semáforo. Olvida tus problemas familiares y céntrate en tus amigos; te darán la paz que necesitas.

Si tu número es el 5, el camino del éxito se acerca. La libertad que tanto ansiabas al fin va a llegar y vas a tener la independencia que necesitabas. Es un momento de muchos cambios que te van a marcar, así que olvida el ego y céntrate en tu círculo más cercano; lo vas a necesitar.

Si tu número es el 6, eres un detector de mentiras en personas. Podrías ser un gran Sherlock Holmes. Liderar y tener autoridad en todas tus relaciones es tu punto fuerte, pero no te hace feliz. Dirige toda tu exultante energía a aceptarte y piensa qué quieres hacer realmente.

Si tu número es el 7, eres una persona espiritual y psíquica. Tu sensibilidad a veces te lleva a competir, pero te esfuerzas en aprender a trabajar en equipo. Das todo en tus relaciones, pero no olvides tu intuición, nunca te ha fallado y este no será el momento.

Si tu número es el 8, cuidado que vienen curvas. Ser tan materialista y estar obsesionado con el dinero no siempre es bueno. Tranquilo, el poder y el éxito llegarán. Pero no te olvides de que no todo es de color rosa y enfréntate a la realidad.

Si tu número es el 9, ojo con tus compañías. Necesitas positividad y aferrarte al pasado te está impidiendo avanzar. Céntrate en seguir esa curiosidad que te caracteriza y observa todo lo que te rodea.

Sigue los temas que te interesan