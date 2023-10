¿Qué día de la semana y a qué horas es más barato echar gasolina?: el truco que no quieren que sepas

1,737 €/l es, a día 5 de octubre de 2023, el precio medio de la gasolina en la Península y Baleares. Y el del gasóleo A (diésel) no mucho más barato: está a 1,694 €/l. Estos son los importes de combustible más recientes que refleja el portal de comparación Dieselogasolina. Encontrar una estación de servicio económica y de buena calidad es algo que se va aprendiendo con los años. Junto a una elección sabia sobre dónde repostar, los conductores tenemos una serie de artimañas para sacar el máximo partido al carburante de nuestro vehículo.

Con la proliferación de las gasolineras low-cost (que aparecen como setas) resulta cada vez menos evidente dónde llenarlo. Existe una estrategia que debemos tener en cuenta a la hora de dirigirnos a nuestra gasolinera de confianza —o la más barata según la aplicación de turno o la web habilitada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)— para llenar hasta arriba el tanque de combustible. Y otro consejo: es más barato echar gasolina antes de entrar a las autopistas.

Tras escoger el lugar adecuado, toca elegir el momento idóneo. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el día más barato para hacerlo es el lunes. Y te preguntarás el porqué. Es simple: a principio de semana la movilidad de más reducida que el resto de la semana y normalmente se realizan desplazamientos cortos.

Generalmente, señalan desde la OCU, las distribuidoras de combustibles fijan los precios de la gasolina en función de la demanda. Por eso, explican, como los consumidores suelen acudir a las estaciones de servicio los fines de semana, que es cuando más tiempo tienen, los días más caros para echar gasolina son los sábados y los domingos.

Si hay días de la semana en los cuales resulta más económico el litro por euro de combustible, no es de extrañar que haya determinadas horas en las que el importe roce el mínimo. Las últimas horas y las primeras serían, según esta asociación de consumidores, las más recomendables para llenar los depósitos hasta arriba de carburante.

Consejos básicos para ahorrar al volante, según la OCU

- Respeta las velocidades máximas. Si circulas a 140 km/h en autopista en lugar de a 120 km/h puedes ahorrar más del 20% de combustible. Por eso y para garantizar tu seguridad y la del resto es recomendable no rebasar la velocidad máxima de la vía.

- Vigila la presión de los neumáticos. Conducir con menos presión en las ruedas del recomendado por el fabricante aumenta el consumo un 1% por cada 0,1 bares de presión menor a la adecuada.

- Conduce de un modo eficiente. No apures las marchas, elige siempre la adecuada y asegúrate de cambiarlas entre 2.000 y 2.500 rpm (en gasolina) o entre 1.500 y 2.000 (en diésel). Aprovecha el freno del motor para garantizar una conducción eficiente. Esto podría suponerte un ahorro del 15% en combustible.

- Apaga el motor en paradas de más de un minuto.

- No tengas el aire acondicionado (o la calefacción) siempre puesto.

- Evita circular con las ventanillas bajadas.