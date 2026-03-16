Equilibrio Perfecto, la expansión que reescribe cómo se juegan las Megaevoluciones en el Pokémon TCG

Durante años, las Megaevoluciones han vivido en un limbo dentro del Pokémon TCG: mucho peso simbólico, mucha nostalgia de Kalos, pero poca presencia real en las mesas. Con Megaevolución – Equilibrio Perfecto, The Pokémon Company logra cambiar precisamente eso: darle a las Megaevoluciones ex un rol protagonista y rodearlas del soporte necesario para que dejen de ser cameo de carpeta y se conviertan en el plan A de mazos viables.

Y esta expansión no llega de la nada: forma parte de la serie Megaevolución junto a otras como 'Llamas Fantasmales' y Héroes Ascendidos. La diferencia es que, donde aquellas presentaban la idea y el espectáculo de las Megaevoluciones, Equilibrio Perfecto logra por fin dar una vuelta de tuerca para darles un papel central en la construcción de mazos.

El resultado es una expansión que no rompe el juego ni lo reinicia desde cero, pero sí mueve piezas importantes: introduce nuevas Megas ligadas a Leyendas: Z‑A, renueva el paquete de energías especiales y abre espacio a arquetipos que hasta ahora parecían condenados a ir un paso por detrás.

Luminalia, Z‑A y las Megaevoluciones ex

Equilibrio Perfecto es la primera expansión de la serie Megaevolución ambientada explícitamente en Ciudad Luminalia y conectada con Leyendas Pokémon: Z‑A, y eso se nota tanto en el arte como en el tipo de cartas que la protagonizan.

El set supera las 120 cartas e incluye cuatro Pokémon ex Megaevolución —Mega‑Zygarde, Mega‑Starmie, Mega‑Clefable y Mega‑Skarmory.

A ellas se suman además más de 25 cartas de Entrenador y una treintena larga de cartas con ilustraciones especiales, entre ilustraciones raras, ultra y especiales.

No es una colección mastodóntica, y ahí está parte de su gracia: es un set relativamente compacto pero muy concentrado en cartas jugables y artes vistosas, pensado como bienvenida a esta etapa de Megaevolución más que como el gran megaevento anual.

Nueva variable

Si hay una carta que resume el nuevo enfoque es Mega‑Starmie ex. Donde otras Megas históricamente se sentían pesadas, caras o difíciles de encajar, Mega‑Starmie ex entra directa en la conversación competitiva con un ataque barato que hace daño sólido al activo y presión de salpicadura a la banca, sumado a un cuerpo lo bastante resistente como para mantenerse en mesa.

Mega‑Zygarde ex ocupa el papel contrario: el “jefe final” del set, con un HP altísimo y un potencial de cierre de partida en uno o dos ataques si se consigue montarle el motor, pero claramente más all‑in que su compañera. Mega‑Clefable ex y Mega‑Skarmory ex quedan en un término medio: generan menos consenso competitivo, pero tienen techo en mazos dedicados y, sobre todo, ayudan a reforzar la sensación de que las Megas ya no son solo un reclamo de marketing.

El as en la manga

La clave está en que Equilibrio Perfecto no llega solo con Megas potentes, sino con todo un andamiaje alrededor. Meowth ex se ha ganado la etiqueta de “carta pegamento” del set: su habilidad, que permite buscar un Partidario al entrar desde la banca, lo convierte en un motor de consistencia transversal que puede colarse en estrategias muy distintas.

Nanci se está leyendo como un apoyo ideal para mazos de fase 2: ese reset de turno combinado con la recuperación de energías desde la pila de descartes da aire a planes de juego más lentos que antes se quedaban a medio camino. A ese núcleo se suman herramientas como Pokétableta / Poké Pad y otras cartas que mejoran la consistencia general de los mazos. El mensaje de fondo es claro: si quieres construir alrededor de Megaevoluciones, ahora sí tienes cómo hacerlo.

Energías especiales y arquetipos

El otro gran bloque de cartas que está dando que hablar son las energías especiales. Energía Creciente (planta), Rocosa (lucha) y Telepática (psíquica) aparecen una y otra vez en los análisis como auténticos “agentes de cambio”. Más que simples parches de color, son mejoras permanentes: aumentos de vida, modificaciones de daño o ventajas de setup que alteran los números a los que está acostumbrado el meta y obligan a replantear cómo se construyen los mazos de esos tipos.

Para planta, por ejemplo, se insiste en líneas como Rowlet–Dartrix–Decidueye y Vivillon, apoyadas por estadios como Bosque de Vitalidad y un “Caramelo Raro” particular que facilita llegar a fase 2 sin quedarse atrás en tempo. En lucha y psíquico, el tándem Mega‑Zygarde ex + Energía Rocosa, por un lado, y las sinergias con Telepática, por otro, apuntan a arquetipos de control o burst muy explosivos, aunque algo frágiles si las piezas no salen en el orden correcto.

Equilibrio Perfecto es un set claramente jugable, con varias cartas que pueden convertirse en pilares de mazos, pero no como una colección que vaya a invalidar de la noche a la mañana el entorno anterior. Más que una revolución, se habla de un reajuste: cambia qué es viable, qué merece probarse y qué techs se ganan un hueco en listas establecidas, pero sin que el formato entero se rompa por la mitad. Esa es, precisamente, la esencia de este “set bisagra”: lo suficientemente potente como para que se note, lo bastante contenido como para que el juego siga siendo reconocible.

Puerta de entrada

Fuera de la mesa, la expansión llega envuelta en un catálogo de productos muy consciente de que este puede ser el momento de enganchar tanto a jugadores como a coleccionistas. La Caja de Entrenador Élite se mantiene como la forma más redonda de entrar al set: nueve sobres, una carta promo de Tyrunt en castellano, energías, fundas, dados, moneda y la habitual guía del jugador que, en este caso, resulta especialmente útil para comprender cómo encajan las Megaevoluciones ex en el conjunto. Tanto Meristation como otros medios generalistas y especializados subrayan que la relación contenido/precio de la caja sigue siendo muy buena.

Las cajas Combina y Combate (Build & Battle) cumplen su papel tradicional de puente entre sellado y construido: barajas de 40 cartas listas para jugar, más cuatro sobres de la expansión. Son, a la vez, una forma accesible de probar el entorno en limitado y una manera relativamente barata de asegurarse algunas cartas “staple” del set sin necesidad de perseguirlos a golpe de booster suelto.

Arte y sensación de “set amable”

En el terreno del coleccionismo, Equilibrio Perfecto también tiene su narrativa clara. Los ratios de cartas llamativas son generosos: hay aperturas con ocho o nueve cartas ex en alrededor de diecisiete sobres, algo que se vende como una experiencia especialmente agradable para el coleccionista ocasional que no quiere salir de la tienda con la sensación de haber tirado el dinero.

Las Super Raras de Ilustración de las Megas —con Mega‑Zygarde a la cabeza— y la Rara Ilustración Especial de Meowth destacan por su trabajo artístico, en el caso de Meowth con un diseño “comiquero” que ha llamado mucho la atención.