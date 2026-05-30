Hay lugares que no necesitan presentación porque su propia arquitectura e historia hablan por sí solas. El The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid es uno de ellos. Ubicado en el corazón de la capital, sus salones históricos, su icónica cúpula y su elegancia atemporal han sido el escenario de las grandes historias de amor de la alta sociedad y de parejas de todo el mundo durante décadas.

Ahora, el hotel da un paso más para acercar esa magia a quienes están a punto de dar el "sí, quiero" y se convierte en uno de los mejores hoteles de Madrid para celebrar una boda de ensueño.

Para ello, este emblemático lugar ha creado una experiencia única, los The Palace Wedding Days, los próximos 12 y 13 de junio, en un horario de 11:00 a 21:00 horas, donde abrirá sus mejores espacios para las parejas que están planeando una ceremonia como esta tengan una experiencia exclusiva diseñada especialmente.

Las mesas para comer en La Cúpula del The Palace. Rachelle Kong

Lejos de las masificadas ferias nupciales convencionales, estas dos jornadas se han concebido como un recorrido inspiracional de alta gama. Los asistentes podrán pasear por los salones más espectaculares del hotel, visualizando cada etapa de su gran día: desde el cóctel de bienvenida hasta el banquete y el baile nupcial.

Para que ningún detalle quede al azar, el Palace ha reunido a una selecta lista de los profesionales y firmas artesanales más destacados del sector bridal y lifestyle de Madrid.

Por ejemplo, para los vestidos, será la prestigiosa firma Navascués la que muestre sus diseños nupciales de raíces artesanales, mientras que Sastrería Prats aportará la máxima elegancia en trajes a medida para el novio.

Una suite de The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid. Rachelle Kong

En joyas, podrán disfrutar de las alianzas y piezas exclusivas de Perodri, los icónicos tocados de Mimoki, el calzado a medida de Calzados Fanjul y la lencería artesanal de María Lamadrid para completar el bridal dressing.

No se han olvidado de la belleza y bienestar donde el reconocido centro The Beauty Concept ofrecerá asesoramiento en tratamientos personalizados de piel e imagen para brillar en el altar.

Y para quienes no tengan claro que puedan organizarlo ellos mismos, la wedding planner Eva Colorín guiará a las parejas en el diseño del espacio, decorado con el mobiliario de Cashmere y el arte floral de Flores Silvosa mientras que las emociones quedarán inmortalizadas bajo el lente de los fotógrafos y videógrafos de Adrián Tomadín y Lazarina Weddings.

Novia recibiendo un regalo en su boda. iStock

Con tanta felicidad alrededor, el hotel no quería olvidarse de la solidaridad y ha invitado a la Asociación Española contra el Cáncer que también estará presente en las jornadas, ofreciendo ideas de detalles solidarios para regalar a los invitados.

Cualquiera que entre al hotel sabe que una boda en el Palace también se vive a través del paladar. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de la propuesta culinaria del hotel, caracterizada por una cocina sofisticada, contemporánea y con una fuerte identidad madrileña.

El maridaje correrá a cargo de Pernod Ricard y de Bodegas Bideona, que presentará el vino especialmente diseñado para el hotel. Además, para redondear la experiencia del gran día, se darán a conocer las opciones de transporte de lujo de Grand Class y las lunas de miel a medida de la agencia Singularity Travel.

Cómo asistir

Las parejas interesadas en asistir para inspirarse y conocer en primera persona a estos proveedores de ensueño pueden solicitar más información u obtener una cita previa a través de la sección de bodas de la web oficial del hotel, o bien escribiendo directamente a la dirección de correo electrónico: Antonio.rivas@thepalacemadrid.com.