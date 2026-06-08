Los amantes de la literatura de viajes ya descubrieron hace mucho que las palabras pueden trasladarte a cualquier parte del mundo siempre que estén bien escritas. Si además, le unimos fotografías o infografías especiales, tendremos la sensación de estar ya subido a un tren.

Pero el nuevo libro de la periodista Elena Ortega Mateos, Ruta 61. Un viaje sonoro siguiendo el Misisipi, ha añadido un sentido más a esta experiencia mágica que podemos vivir desde un asiento del Metro hasta el salón de casa: la banda sonora.

El libro narra un impresionante viaje de más de 5.000 kilómetros de carretera, la mítica Highway 61, que está considerada a nivel mundial como la auténtica cuna de la música moderna y uno de los viajes sonoros más importantes que podemos hacer en todo el mundo.

Nueva Orleans.

Ortega ha recopilado experiencias, encuentros y paisajes norteamericanos donde la música actúa como el hilo conductor inquebrantable a lo largo de un río, el gran río estadounidense, que no solo divide geográficamente a los Estados Unidos, sino que bombea el ritmo que dio vida a toda la cultura contemporánea.

Para ello, Ruta 61. Un viaje sonoro siguiendo el Misisipi, incorpora un código QR con acceso directo a una extensa banda sonora para que, estimulando el oído y nuestro cerebro, las páginas sean sólo la excusa para que el alma fluya aunque el cuerpo no se mueva.

"La música siempre ha sido fundamental en mi vida y, en algún momento, entendí que muchas de las raíces de los sonidos que escuchamos hoy estaban concentradas alrededor del río Misisipi. Además, me sorprendía que existieran pocos libros que la recorrieran en profundidad. Ahí sentí que tenía una historia que contar", explica Elena Ortega.

La portada de Ruta 61. E. E.

Los secretos de la ruta

El trayecto se divide en ocho etapas estratégicas que abarcan desde la vibrante Nueva Orleans, donde todavía resuenan con fuerza los antiguos tambores africanos y los cánticos espirituales, hasta el nacimiento mismo del río Misisipi. Y donde destacan enclaves magnéticos como la región profunda del Delta del Misisipi, Memphis, Nashville, San Luis o Chicago.

A lo largo del camino, la obra ofrece al lector las claves sociales, políticas y culturales que permitieron el nacimiento del blues, el jazz, el country y el rock and roll. Una invitación única a descubrir la historia íntima de un país y el origen de un lenguaje universal.

Como explica la propia autora, el sonido está en todas partes en esta región, "una armónica en un juke joint, el ruido de un tren atravesando el Delta, un coro góspel en Nueva Orleans o una guitarra sonando en un bar de Nashville" y la música deja de ser el perfecto compañero de viaje para convertirse, de hecho, en el cicerone de toda la experiencia.

Capítulo a capítulo, el libro narra los encuentros de la propia Ortega con artistas locales y otros incluso que han participado en la película Sinners, el fenómeno cinematográfico que ha hecho historia al coronarse como la cinta más nominada en los premios Oscar.

Sus testimonios directos aportan una perspectiva contemporánea, fresca y necesaria a un legado cultural que es patrimonio mundial y que ayuda a seguir los pasos de figuras imprescindibles como Louis Armstrong, B.B. King y Elvis Presley, hasta Tina Turner, Bob Dylan, William Faulkner, Mark Twain o Martin Luther King, sin dejar de lado el pulso de las nuevas generaciones de artistas influyentes como Taylor Swift.

Esta guía está llena de consejos y detalles, de explicaciones del contexto histórico y sobre todo de propuestas de itinerarios e informaciones prácticas imprescindibles para quienes sueñan con lanzarse a la carretera.

La autora del libro, Elena Ortega, en Cleveland. E. E.

Caminos medio asfaltados y moteles de neón que aparecen en las vibrantes fotografías de Asier Calderón, de la propia autora, y del galardonado Gonzalo Azumendi, una de las firmas de referencia fotográfica en España.

La navegación geográfica y visual se apoya en una cartografía exclusiva diseñada por Jordi Català, el infografista conocido por haber creado en los años 90 los icónicos TOI, un anticipo de los imprescindibles emoticonos de hoy en día.

El libro ha sido editado por Anaya Touring y ha irrumpido rápidamente como el número 1 en ventas en la categoría de música internacional en Amazon.

Para los que creen que ya se sabe todo de la 61y que no hace falta leer más, Ortega advierte: "Fuera de algunos lugares, la ruta sigue siendo bastante desconocida incluso para muchos estadounidenses. En pueblos del Delta o en pequeños locales musicales todavía encuentras escenas muy auténticas, alejadas del turismo masivo. Ahí es donde realmente se entiende el espíritu de la carretera".