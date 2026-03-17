Los cambios para viajar a China ya son oficiales y afectan de lleno a los viajeros españoles: se mantiene la entrada sin visado, pero con un límite muy claro de estancia y nuevas obligaciones en destino.

China ha prorrogado su política unilateral de exención de visado para ciudadanos españoles con pasaporte ordinario hasta las doce de la noche del 31 de diciembre de 2026. Se puede entrar sin visado para viajes de turismo, negocios, visitas a familiares y amigos, intercambios o tránsito.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta facilidad se aplica solo si el viaje se ajusta a esas actividades y se cumple estrictamente el nuevo límite temporal.

La Puerta de la Armonía Suprema, en la Ciudad Prohibida (Pekín). Sabel Blanco, Pexels.

Y es ahí donde radica la gran novedad para las nuevas entradas y salidas del país: la consolidación de un máximo de 30 días de estancia en China sin visado. Ojo porque superarlo implica incumplir la norma y puede acarrear problemas serios.

Tramitar un visado

Si el viaje previsto es superior a un mes, o se quiere estudiar, trabajar o residir, es obligatorio tramitar el visado correspondiente antes de viajar.

Si no se hace de manera previa, las autoridades advierten de que ya en frontera pueden denegar la entrada si sospechan que la duración real del viaje excederá esos 30 días.

Registro obligatorio al llegar

Otro de los condicionantes obligatorios para los viajeros que lleguen al país es registrarse, incluso si nos vamos a alojar en una vivienda particular en China continental.

La gran muralla china.

Para ello, lo mejor es acercarnos a la primera comisaría de policía que nos pille de paso y, en un máximo de 24 horas desde la llegada, realizar nuestro registro. Hay que tener en cuenta que en las zonas rurales, el plazo para hacerlo se puede alargar hasta las 72 horas desde la llegada.

Cada cambio de domicilio dentro del país obliga a repetir el registro ante la policía, para mantener actualizados los datos del viajero.

Quienes se alojan en hoteles autorizados para extranjeros no realizan el trámite personalmente pero tenemos que saber que es el propio hotel registra al huésped al escanear el pasaporte y comunica los datos a la policía.

Superar los 30 días sin visado o no registrarse correctamente puede suponer sanciones económicas, expulsión del país e incluso problemas para volver a entrar en el futuro.

Los medios y el propio Ministerio de Exteriores insisten en que la "flexibilidad" de entrar sin visado no debe confundirse con libertad para alargar la estancia; el margen de error es cada vez menor.