Las ferias medievales se han convertido en una de las grandes citas del verano en numerosos pueblos de España. Durante unos días, las calles cambian por completo su aspecto habitual para llenarse de puestos de artesanía, música, personajes de época, gastronomía tradicional y espectáculos pensados para todos los públicos.

Una de esas celebraciones será el Mercado Medieval de Vega de Espinareda, que tendrá lugar del 10 al 12 de julio en esta localidad leonesa situada en la comarca de El Bierzo. Durante tres jornadas, las calles La Calleja y El Oascón se transformarán en un escenario de inspiración medieval con propuestas para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

El mercado reunirá puestos de productos artesanales, propuestas gastronómicas populares y una ambientación inspirada en los antiguos mercados medievales. A lo largo del recorrido, los visitantes podrán encontrar personajes caracterizados, pasacalles, teatro infantil, rincones de juegos y diferentes actividades pensadas para dinamizar el ambiente durante todo el fin de semana.

La apertura está prevista para el viernes 10 de julio por la tarde, con los primeros puestos, talleres y pasacalles. La jornada terminará con un espectáculo de fuego, uno de los grandes reclamos visuales de este tipo de ferias.

El sábado y el domingo el mercado abrirá desde la mañana, con animación en la calle, teatro para los más pequeños, nuevas rondas de pasacalles y espectáculos nocturnos. Además, el sábado por la noche contará con la orquesta Nueva Fila para rematar la jornada.

Un pueblo con historia en El Bierzo

Más allá de esta nueva cita medieval, Vega de Espinareda merece una visita también por su entorno y patrimonio. La localidad se encuentra en el norte de la comarca berciana, a unos 25 kilómetros de Ponferrada y está atravesada por el río Cúa.

Uno de sus grandes símbolos es el Monasterio de San Andrés de Espinareda declarado Monumento Histórico-Artístico y vinculado a la historia medieval del municipio desde el siglo X. Su iglesia, su claustro y la Fuente de la Vida forman parte de los rincones más destacados del conjunto.

También merece la pena pasear por el centro de la localidad y acercarse al puente sobre el río Cúa, así como disfrutar de la playa fluvial, especialmente durante los meses de verano.

Naturaleza, Ancares y rutas cercanas

La ubicación de Vega de Espinareda convierte esta escapada en una buena oportunidad para descubrir también el entorno natural de los Ancares Leoneses, declarados Reserva de la Biosfera. La zona combina valles, montañas, ríos y paisajes de gran valor ecológico.

Quienes quieran alargar la visita pueden acercarse a Sésamo, una pequeña localidad del municipio donde se conservan restos de pinturas rupestres o subir hasta el castro Peña Piñeira para disfrutar de unas magníficas vistas del paisaje berciano.

Con esta combinación de mercado medieval, patrimonio histórico y naturaleza, Vega de Espinareda se prepara para vivir uno de sus fines de semana más animados del verano.