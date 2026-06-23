Hay pocos lugares en España donde una leyenda del fútbol como Zinedine Zidane pueda pasar desapercibida. Sin embargo, sí que existe una pequeña aldea almeriense escondida entre montañas donde el exjugador del Real Madrid no es una estrella internacional, sino un vecino más.

Lejos de estadios repletos, las cámaras y la presión mediática que marcaron su carrera, el francés ha encontrado desde hace años un refugio inesperado en el sureste de España y concretamente el El Chive.

Esta aldea que apenas supera los 60 habitantes pertenece al municipio de Lubrín y está alejada de las prisas o el turismo masivo. Aquí no hay hoteles de lujo, paseos marítimos ni grandes avenidas. Solo casas blancas dispersas por la montaña, caminos rurales y un silencio difícil de encontrar en otros rincones del Mediterráneo.

La aldea está estrechamente ligada a la familia de su mujer, Verónique Fernández, cuyos padres son originarios de la zona. Con el paso de los años, el exentrenador del Real Madrid ha terminado integrándose completamente en la vida cotidiana de este pequeño rincón almeriense.

En esta pequeña pedanía se encuentra también la vivienda que la familia Zidane utiliza durante sus estancias en Almería. Conocida popularmente como 'El Chorrico', la casa respeta la arquitectura tradicional de la zona y destaca por sus amplias terrazas orientadas hacia el paisaje montañoso.

Un pasado minero

Mucho antes de convertirse en el refugio estival de Zidane, este lugar también vivió una realidad muy diferente. Durante finales del siglo XIX y buena parte del XX, la zona estuvo vinculada a la actividad minera gracias a los yacimientos de hierro del cercano Coto Peón.

La llegada de trabajadores impulsó la economía local, transformando temporalmente el paisaje humano de estas montañas. Sin embargo, hoy apenas quedan algunos vestigios de aquel pasado.

Y es que, la naturaleza ha recuperado el protagonismo y el silencio ha vuelto a dominar un territorio donde la actividad industrial quedó atrás hace décadas.

Un entorno natural único

Uno de los grandes atractivos de El Chive es su entorno natural. Y es que, desde la propia aldea parten rutas que recorren distintos puntos de Sierra Cabrera entre antiguos cortijos, ramblas y caminos de tierra.

Recorridos perfectos para quienes buscan desconectar y descubrir una de las zonas menos conocidas de la provincia.

A un paso de las mejores playas

Aunque El Chive parece aislado del mundo, la costa se encuentra a pocos kilómetros. Esto permite combinar la tranquilidad de la montaña con escapadas a algunos de los enclaves más espectaculares del litoral almeriense.

Entre ellos destacan la Playa de Los Muertos, famosa por la transparencia de sus aguas, la Playa de Macenas o los paisajes protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Una combinación poco habitual que permite disfrutar de dos caras muy distintas de Almería en un mismo viaje.

Recetas y gastronomía tradicional

La experiencia no estaría completa sin acercarse a la gastronomía local. En las ventas y restaurantes de los alrededores predominan las recetas tradicionales elaboradas con productos del mar y del interior.

Migas almerienses, gurullos, arroces, pescado fresco, pulpo, gamba roja o el célebre tomate raf forman parte de una oferta culinaria que conserva el carácter de la cocina mediterránea más auténtica.