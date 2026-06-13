Alrededor de toda España existen infinidad de destinos que se convierten en un lugar idílico para disfrutar de una escapada de fin de semana o de unas vacaciones, rincones en los que, más allá de parajes naturales únicos, también podemos disfrutar de una exquisita gastronomía.

En la provincia de Castellón nos encontramos uno de esos destinos que sorprenden a todo aquel que lo visita: Peñíscola. Este es un pueblo perfecto para recorrer a pie, donde disfrutar de un delicioso arroz meloso con bogavante con vistas a un castillo medieval impresionante.

Este pueblo, presidido por un imponente castillo templario, fue uno de los primeros en ser reconocidos de manera oficial por la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, en el que nos encontramos con una ciudad asentada sobre un peñón bañado por las aguas del Mediterráneo.

Convertido en un destino perfecto para los amantes del turismo de sol y playa, también se convierte en un lugar en el que disfrutar de interesantes visitas culturales, y todo ello mientras se disfruta de una rica gastronomía.

La ciudad amurallada de Peñíscola fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en el año 1972, una declaración que protege tanto su casco antiguo de calles empedradas y casas blancas como las murallas renacentistas proyectadas en el siglo XVI por el ingeniero italiano Giovanni Battista Antonelli y sus colaboradores.

Qué ver y hacer en Peñíscola

El Castillo Palacio de Peñíscola (Castellón, Comunidad Valenciana, España) E.E.

Peñíscola es un destino perfecto para amantes del arte y de la naturaleza, así como para aquellos fans del cine, especialmente para los seguidores de la conocida serie Juego de Tronos, de la que fue escenario.

Ubicada en la comarca del Bajo Maestrazgo de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón, esta ciudad tiene mucho que ofrecer al visitante. Su casco antiguo se sitúa en una península rocosa unida a tierra por un estrecho istmo.

El casco antiguo está rodeado por murallas que envuelven su pequeño casco histórico y presidido por su imponente Castillo del Papa Luna, situado en la zona más alta de este bonito pueblo.

Murallas

Las murallas de Peñíscola se dividen en tres épocas de construcción: la época medieval, la renacentista del siglo XVI que se adapta al uso de artillería y una tercera que es posterior al siglo XVIII.

Asimismo, cuenta con tres entradas: la puerta de Santa María, el Portal Fosc de estilo renacentista y la puerta de San Pere, esta última ordenada construir por el Papa Luna para que la fortaleza contase con otro acceso por mar. Frente a ella se hizo un pequeño embarcadero que posteriormente fue protegido.

Casco antiguo

Tras atravesar las puertas de la muralla, se puede llegar al casco antiguo de Peñíscola, que es como viajar en el tiempo. Es un placer pasear por sus calles empedradas con casitas blancas y rincones pintorescos acompañados de tiendas de artesanías y bares con terrazas en las que disfrutar del ambiente.

Una de sus casas más curiosas es la Casa de las Conchas, que data de 1961. Su fachada está cubierta con conchas autóctonas, además de contar con ventanas arabescas y el escudo de Papa Luna.

Iglesia de Santa María

Paseando por su casco histórico podemos encontrar uno de los templos que se deben visitar en Peñíscola, como es la Iglesia de Santa María, construida en el año 1234. De esta época se conserva el muro y la portada principal, mientras que el resto es una reconstrucción del siglo XV, tras sufrir un incendio.

En 1739 sufrió una gran ampliación que provocó un cambio de su orientación, construyendo una nueva cabecera. Luego se le agregaron varias capillas, mientras que su campanario data de 1862.

En el interior de este templo religioso se encuentra un museo parroquial, en el que se albergan piezas interesantes como un cáliz del Papa Luna, un relicario de Clemente VIII y una Cruz procesional de Benedicto XIII.

El bufador

Tomando camino en dirección al castillo de Peñíscola, se puede encontrar el bufador, un llamativo elemento natural que consiste en una grieta de la roca que permite el agua del mar. De esta forma, cuando hay oleaje fuerte, suena un potente bufido generado por la presión de agua.

Faro de Peñíscola

En la zona más alta de Peñíscola, junto al castillo, encontramos su faro, construido en el año 1899 y que cuenta con una torre de forma octogonal de 11 metros de altura, que está adosada a un edificio de dos plantas. Desde este lugar se puede disfrutar de unas vistas privilegiadas del pueblo y su entorno.

Castillo de Papa Luna

El castillo de Papa Luna es el gran atractivo de Peñíscola, un lugar de obligada visita que se encuentra en el punto más alto del peñón, dominando la ciudad. Se trata de uno de los lugares más emblemáticos de toda la Comunidad Valenciana.

Construido por los templarios sobre los restos de una antigua alcazaba árabe entre 1294 y 1307, fue reformado en el siglo XV, cuando se le añadieron estancias para convertirlo en residencia papal de Benedicto XIII.

Posteriormente, Felipe II lo volvió a reformar para convertirlo en una fortaleza preparada para la artillería de la época. Este castillo es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y ha sido escenario de películas como El Cid o series como Juego de Tronos.

Visitando su interior, se pueden encontrar unas bóvedas de cañón presentes en las salas, así como el Salón Gótico, la iglesia, el Patio de Armas o las dependencias papales, entre otros. Además, desde el castillo se puede contemplar una bonita panorámica de Peñíscola y el entorno natural que lo rodea.