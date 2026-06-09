Brujas siempre es un imán. Una ciudad llena de sorpresas, con un escenario medieval magnífico diseñado para ser contemplado y vivido sin prisas. Sin embargo, esta joya de Flandes acaba de demostrar que no solo vive del pasado: mira con fuerza a la vanguardia gracias a la inauguración de BRUSK, un hito arquitectónico y museístico que redefine por completo su perfil cultural.

Si a esto le sumamos que es el destino europeo definitivo para rendirse ante unos emblemáticos moules-frites (mejillones con patatas fritas), Brujas se consolida como la escapada perfecta de fin de semana para alimentar el alma... y el apetito.

Además, ahora cuenta con una nueva atracción, el BRUSK, el nuevo pulso de la vanguardia flamenca que fue inaugurado a principios de mayo. Se trata de un espacio diseñado por los prestigiosos estudios Robbrecht en Daem y Olivier Salens que rompe por completo el molde del museo tradicional.

El BRUSK que acaban de inaugurar en Brujas. Jasper Van Het Groenewoud

El BRUSK por dentro. Jandarthet

No se define como tal, sino como un hub o una caja vacía de libre acceso en su planta baja, pensada para el encuentro, la experimentación y la acogida de exposiciones temporales de primer nivel. La decoración de su fachada y las cubiertas buscan hacer un guiño local puesto que son de un tono verde oscuro que evoca de forma poética la pátina del bronce expuesto al tiempo y el color verde agua de los icónicos canales de la ciudad.

En su interior destaca una gran escalera central y su joya permanente: un fresco monumental de 350 metros cuadrados titulado The Whispering Walls Rêve, creado por la artista francesa Laure Prouvost.

BRUSK ha arrancado fuerte con dos muestras imprescindibles: la de Bigger Picture, que explora las conexiones globales de la Brujas medieval (con préstamos de la National Gallery y la Biblioteca Vaticana), y Latent City, una experiencia inmersiva de arte digital e inteligencia artificial firmada por el aclamado Refik Anadol.

Parte el centro de Brujas. Visit Bruges

El centro se conecta de forma natural con el distrito de museos de la ciudad (Musea Brugge). A solo unos pasos, el visitante puede pasar del arte digital contemporáneo a contemplar las obras maestras de Hans Memling o Jan van Eyck en el Museo Groeninge.

Un paseo de Patrimonio de la Humanidad

El trazado urbano de Brujas, declarado en su totalidad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se articula a través de hilos conductores que mezclan el agua, la piedra gótica y la mística medieval.

Para una escapada perfecta, hay paradas que son obligatorias como la Plaza Mayor (Grote Markt). Se trata del gran escenario de la ciudad, flanqueada por las coloridas fachadas de los antiguos gremios y coronada por el imponente Campanario. Subir sus 366 escalones recompensa al viajero con las mejores vistas de la región.

El centro de Brujas. Visit Bruges

Un paseo por los canales de Brujas. Visit Bruges

La postal por excelencia de Flandes es, sin duda, el Muelle del Rosario, un rincón idílico donde el canal gira rodeado de sauces llorones y torres medievales.

Recorrer estos canales no es una simple turistada; muchas de las fachadas palaciegas se diseñaron originalmente para ser admiradas desde el agua, reflejo directo del estatus de los comerciantes del siglo XV.

No podemos dejar de admirar a la "Madonna de Brujas", que está ubicada en la Iglesia de Nuestra Señora. Se trata de una delicada escultura en mármol blanco de Carrara realizada por Miguel Ángel, la única obra del genio italiano que salió de Italia en vida del autor.

Mejillones con patatas fritas en un bar de Brujas. Antwerpen Toerisme en Congres

El templo del mejillón

Brujas también se saborea. La experiencia de pasear por sus calles debe oler a chocolate artesanal y, por supuesto, a mejillones con patatas fritas. Las patatas son un asunto tan serio aquí que cuentan con su propio espacio: el Frietmuseum.

Para disfrutar de los mejillones, nada mejor que acudir a los bistrós modernos del casco histórico o a instituciones vivas como la cervecería De Halve Maan (famosa por su "oleoducto" subterráneo de cerveza) o la taberna 'T Brugs Beertje.

Cerveza belga en un local de Grote Markt. Milo Profi

Eso sí, después de comernos los mejillones tenemos que saber que la gastronomía flamenca va mucho más allá del picoteo callejero. El plato nacional es el carbonnade flamande, un estofado de ternera añeja cocinado a fuego muy lento durante horas en una base de cerveza tostada local.

El secreto de su salsa densa y brillante radica en introducir en la olla una rebanada de pan untada con mostaza fuerte que se disuelve por completo en la cocción.

También tenemos el waterzooi, un guiso delicado y cremoso hecho con verduras de temporada, ligado al final con yema de huevo y nata. La versión más tradicional y costera se elabora con pescados blancos de la zona o rodaballo. O anguilles au vert, hecho con anguila fresca en una salsa de un verde brillante elaborada con una enorme cantidad de hierbas silvestres locales.

En definitiva, Brujas demuestra que su verdadera riqueza se despliega como un destino total. Los grandes hitos patrimoniales y los nuevos polos de agitación vanguardista como BRUSK conviven en perfecto equilibrio con una mesa reconfortante. Una ciudad viva, cálida y estimulante que siempre invita a volver.