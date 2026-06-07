La geografía española cuenta con un gran número de autopistas, autovías y vías secundarias por las que desplazarse y poder llegar a destinos únicos que merecen una visita, y una de las más bonitas de nuestro país y del mundo la encontramos en el Principado de Asturias.

Hablamos de la carretera de los Lagos de Covadonga (CO-4), la cual cuenta con unas curvas de vértigo, unas vistas únicas a un entorno natural impresionante y que termina en dos lagos glaciares, todo ello en pleno entorno de los Picos de Europa.

Esta carretera fue situada en la segunda posición del ranking de Civitatis sobre las diez carreteras más bonitas de España, lo que no resulta extraño si tenemos en cuenta que lleva desde el Real Sitio de Covadonga, donde se encuentran la Basílica de Santa María la Real de Covadonga y la Santa Cueva, uno de los grandes lugares históricos y religiosos del país.

Un puerto mítico del ciclismo

Accesible en coche, pasa junto al lago Enol y del mirador que ofrece vistas al lago Ercina. Más allá del gran interés que despierta entre los asturianos y los visitantes, este entorno natural es muy conocido por los amantes del ciclismo.

La subida supone salvar un importante desnivel a través de curvas cerradas y pendientes muy exigentes para subir en bicicleta, especialmente en zonas como la Huesera. Por este motivo, la carretera se hizo conocida a nivel mundial gracias a la Vuelta a España.

Desde la década de los 80, la subida a los Lagos de Covadonga fue parte habitual de algunas de las etapas más duras y emblemáticas de la carrera. Según la carretera va ganando altura entre montañas, el paisaje va cambiando, dejando de lado los bosques para dar lugar a zonas abiertas de pasto con miradores naturales.

En ellas se puede ver una buena parte de las montañas de los Picos de Europa, llegando la carretera a su fin junto al Lago Enol y el Lago Ercina, dos lagos de origen glaciar que se sitúan a más de mil metros de altitud.

Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los paisajes de montaña más reconocibles de Asturias, entre praderas en altura, roca caliza y zonas de pastoreo tradicional. De hecho, durante el ascenso es habitual encontrarse vacas y caballos moviéndose libremente en este paraíso natural.

El acceso a los Lagos de Covadonga

Aunque es posible acceder a los Lagos de Covadonga a través de la CO-4 en vehículos particulares, no es posible hacerlo durante todo el año, pues existen ciertos momentos a lo largo del mismo en los que está activo un plan de acceso que busca asegurar la sostenibilidad de este enclave único en épocas de máxima afluencia.

El único acceso autorizado para vehículos particulares es a través de la carretera CO-4, pero en temporadas de máxima afluencia se establece un dispositivo especial de transporte público, que conlleva la prohibición de acceso a vehículos particulares las 24 horas del día.

En las fechas en las que no hay restricción activa, el acceso estará permitido, aunque la Administración del Parque Nacional de los Picos de Europa, en aplicación de su normativa de conservación, puede poner en funcionamiento una regulación complementaria si se colapsa la carretera de acceso o existe una saturación de los aparcamientos cercanos a los Lagos.

Las fechas de restricción de acceso se distribuyen a lo largo de todo el año, concentrándose en Semana Santa, verano, puentes y otras fechas estivales. Se recomienda informarse puntualmente para poder disfrutar de la que para muchos es la carretera más bonita de España.

Durante el periodo de restricciones se recomienda usar el transporte público para llegar al Real Sitio de Covadonga. Cuando el plan de transporte está vigente, hay un servicio de lanzadera entre Cangas de Onís y Covadonga. Funciona cada 30 minutos, entre las 7:40 y las 20:00 horas en ambos sentidos, realizando paradas en los aparcamientos habilitados.

Este servicio está incluido en el billete de autobús a los Lagos de Covadonga. La tarifa por aparcar en estos aparcamientos es de 3€ y se recomienda llegar con antelación los días de más afluencia, ya que puede no haber plazas disponibles.

Excepciones para el acceso a los lagos

Aunque durante el periodo de restricciones los vehículos particulares no podrán usar la CO-4 para subir a los Lagos de Covadonga, sí que pueden acceder los ciclistas, dado que las bicicletas no se encuentran afectadas por las mismas.

Por otro lado, las personas con discapacidad reconocida sí pueden acceder con su propio vehículo a la carretera de los Lagos, aunque tendrán que mostrar en la barrera de Covadonga el certificado de discapacidad junto con el DNI para demostrar su condición.

En estos casos, tendrán permitido el acceso siempre y cuando el vehículo no sea una autocaravana ni tenga más de 5 metros de longitud, puesto que en estos casos estará prohibido circular por la CO-4 mientras las restricciones estén en vigor, independientemente de que cuente con la mencionada acreditación

Por otro lado, conviene confirmar que, aunque se tenga reserva para comer en alguno de los restaurantes que hay en el entorno de los Lagos Enol y Ercina, la reserva no justifica el acceso en un vehículo particular.

En cambio, sí se podrá tener acceso autorizado en el caso de que se tenga reserva en un refugio, siempre que no sean autocaravanas o vehículos de más de 5 metros de longitud.