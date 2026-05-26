A lo largo y ancho del país podemos encontrar una infinidad de enclaves en los que parece que no ha pasado el tiempo, lugares que, cuando se visitan, nos transportan automáticamente a varios siglos atrás.

Esto es lo que sucede con un pueblo medieval de España declarado Conjunto Histórico-Artístico que tiene un castillo y plazas de piedra y que es especialmente famoso por las migas extremeñas, un auténtico manjar tradicional al que es difícil resistirse.

Estamos hablando de Trujillo, una joya medieval que conserva el encanto de otra época y que se sitúa a 50 kilómetros de Cáceres. Destaca por sus calles empedradas y sus monumentos más emblemáticos, teniendo un legado histórico y cultural tremendamente interesante.

Sus orígenes se remontan a tiempos prehistóricos, siendo habitada por celtas, luego bajo dominio romano como Turgalium y posteriormente fortificada por los musulmanes en el siglo VIII. No fue hasta el siglo XIII, durante la Reconquista, cuando fue reclamada por las fuerzas cristianas bajo el mandato del rey Alfonso X de Castilla, "El Sabio".

Conocida como la cuna de conquistadores, entre los que se encuentran Francisco Pizarro, conquistador de Perú, o Francisco Orellana, descubridor del Amazonas, Trujillo ha conseguido dejar huella en el Nuevo Mundo.

Lugares de interés de Trujillo

Trujillo es un municipio y ciudad española de la provincia de Cáceres. Imagen de archivo

Trujillo tiene mucho que ofrecer al visitante, con diferentes enclaves que merece mucho la pena visitar, y entre los que podemos destacar los siguientes:

Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Trujillo es el centro neurálgico del casco antiguo y está rodeada de palacios renacentistas y presidida por una estatua ecuestre realizada en bronce del héroe local, Francisco Pizarro.

Considerada una de las plazas más bonitas de España, destaca por su arquitectura medieval de los siglos XV y XVI, contando además con distintos edificios importantes, muchos de ellos pertenecientes a poderosas familias y descendientes de los grandes conquistadores.

Entre ellos se pueden mencionar el Palacio de los Vargas-Carvajal, residencia de Felipe II cuando se alojaba en la ciudad, el Palacio de los Marqueses de Piedras Albas, la Casa de las Cadenas o el Palacio de los Chaves Cárdenas, entre otros.

Castillo de Trujillo

El Castillo de Trujillo, construido en el punto más elevado de la ciudad, en el cerro conocido como Cabeza del Zorro, es una antigua alcazaba árabe que data del siglo IX, y que fue ampliada con un segundo recinto amurallado en el siglo XV.

Es una fortaleza defensiva impresionante formada por 17 torres cuadradas y el arco de herradura de la entrada. En su interior se encuentran dos aljibes musulmanes, la barbacana cristiana y la capilla de la Virgen de la Victoria, patrona de Trujillo.

Los fans de la conocida serie Juego de Tronos deben saber que fue la fortaleza de Roca Casterly, siendo escenario de una de las batallas finales más memorables de la séptima temporada de la serie.

Iglesia de San Martín de Tours

En una de las esquinas de la Plaza Mayor se sitúa la Iglesia de San Martín de Tours, uno de los templos religiosos más importantes que ver en este pueblo. Además de las vistas de la plaza que se obtienen desde esta iglesia construida entre los siglos XIV y XVI, merece la pena entrar en su interior para ver la combinación de elementos góticos y renacentistas.

Puerta de Santiago

La Puerta de Santiago, también conocida como la Puerta del Sol, es un arco de medio punto que cuenta con una torre almenada y el escudo de los Reyes Católicos. Era parte de la antigua muralla defensiva que rodeaba el pueblo durante el medievo.

Iglesia de Santiago

Junto a la Puerta de Santiago está la iglesia homónima. La Iglesia de Santiago fue construida en el siglo XII y es otro de los templos religiosos que todo el mundo debería visitar en este pueblo medieval.

Construida en mampostería, con sillares en la fachada y bóveda, fue reformada en el siglo XVII y convertida posteriormente en museo municipal. En su interior se encuentran varias capillas góticas y renacentistas, destacando por encima del todo la imagen del Cristo de las Aguas.

Casa-Museo Pizarro

La Casa-Museo Pizarro es uno de los museos más interesantes que se pueden visitar en este lugar, estando ubicado en una casa solariega del siglo XV. Presidida por el escudo de la familia, según algunos historiadores fue donde nació Francisco Pizarro.

En él se puede conocer la vida del explorador y conquistador de Perú a través de diferentes documentos, muebles, recreaciones y objetos.

La Alberca

Este depósito de agua de origen romano, construido en el siglo XII y con más de 10 metros de profundidad, eran unos antiguos baños públicos que aún mantienen su estructura. Es uno de los monumentos más singulares y menos conocidos del conjunto histórico de Trujillo.

¿Qué comer en Trujillo?

Unas migas. Imagen de archivo

Trujillo no solo es un lugar en el que poder visitar estos lugares tan bonitos, sino que también es conocido por su rica gastronomía, que refleja la herencia cultural de la región de Extremadura.

En un viaje a este pueblo medieval no se puede dejar de probar las migas extremeñas, la torta del Casar o la chanfaina, este último un plato a base de cordero con aceite, cebolla, ajo, laurel, pimiento, guindilla, tomate natural y vino blanco.

Tampoco hay que olvidarse de degustar el delicioso jamón ibérico de Extremadura, de sobra conocido por su excelente calidad. En Trujillo se pueden visitar diferentes restaurantes y tabernas entre las que elegir.