Caminar junto a una playa interminable de arena mientras una gran fortaleza medieval domina el horizonte es una de esas imágenes difíciles de olvidar y que esta vez te invitamos a descubrir.

Un lugar en el que a lo largo de varios kilómetros, el mar, las terrazas, las zonas de ocio y el ambiente mediterráneo crean uno de los paseos marítimos más animados y atractivos de la costa española. Se trata del paseo marítimo de Peñíscola, uno de los más conocidos de la Comunidad Valenciana.

Con cerca de cinco kilómetros de longitud, discurre junto a la Playa Norte y permite contemplar durante gran parte del recorrido una de las imágenes más emblemáticas del Mediterráneo español: el castillo templario que corona el peñón donde se asienta el casco histórico.

Vista aérea de la playa de Peñíscola.

Un paseo con vistas constantes al Mediterráneo, que se ha convertido en el auténtico corazón de la vida social de la localidad y en el que al caer la tarde las terrazas se llenan y el ambiente cambia para dar paso a los atardeceres y la animación nocturna.

Uno de los grandes atractivos de este recorrido es precisamente la perspectiva que ofrece el famoso Castillo del Papa Luna. Una fortaleza construida por los templarios entre finales del siglo XIII y principios del XIV que domina el paisaje desde lo alto de la península rocosa.

A medida que se avanza por el paseo, las vistas van cambiando y permiten contemplar diferentes ángulos de las murallas y de las casas blancas que rodean el casco antiguo.

Durante el amanecer y el atardecer, la imagen del castillo recortándose sobre el Mediterráneo se convierte en uno de los rincones más fotografiados de toda la costa castellonense.

Vista aérea de Peñíscola y su castillo.

El paseo discurre paralelo a la avenida Papa Luna, una de las arterias principales de la localidad y concentra buena parte de la actividad turística.

A lo largo del recorrido aparecen restaurantes, heladerías, comercios, terrazas y numerosos espacios donde sentarse a contemplar el mar. También existen zonas recreativas para niños, áreas de descanso y diferentes puntos desde los que poder obtener algunas de las mejores fotografías del conjunto formado por la playa, el casco histórico y la fortaleza.

Anochecer en el paseo marítimo de Peñíscola.

Entre los lugares más populares destacan las grandes letras con el nombre de la localidad, convertidas en uno de los puntos más visitados por quienes recorren este paseo.

Cuando el sol desaparece, el paseo adquiere una atmósfera diferente. Las terrazas se llenan, las luces comienzan a reflejarse sobre el mar y es frecuente encontrar pequeñas actuaciones, música en directo o espectáculos dirigidos a toda la familia.

Es precisamente durante las noches de verano cuando este recorrido muestra una de sus caras más animadas, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro de vecinos y visitantes.

El mejor arroz con vistas al mar

Otro de los grandes atractivos del paseo marítimo es su oferta gastronómica. Numerosos restaurantes permiten comer o cenar con vistas directas al mar y al castillo.

Entre las especialidades más conocidas destaca el arroz a banda, elaborado tradicionalmente con caldo de pescado de roca, aunque también son muy populares el arroz del senyoret, la fideuà, el suquet de pescado o los productos frescos procedentes de la lonja local, como langostinos, sepia o diferentes pescados de temporada.

La combinación de playa, patrimonio histórico, ambiente mediterráneo y gastronomía convierte este paseo marítimo en uno de los lugares más completos y atractivos de toda la costa de Castellón.