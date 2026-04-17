En plena Sierra de Francia, en Salamanca, encontramos un pueblo medieval de España en el que parece que se ha detenido el tiempo, siendo uno de esos lugares que no dejan indiferente a todo aquel que lo visita.

Hablamos de Mogarraz, un pequeño pueblo de poco más de 250 habitantes que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1998 y que forma parte de Los Pueblos más Bonitos de España desde 2014, teniendo la gran peculiaridad de que tiene retratos de los rostros de sus vecinos en las fachadas de sus casas.

Famoso entre otras cosas, por su delicioso jamón ibérico, es un lugar perfecto para disfrutar de paseos tranquilos mientras se contempla su gran belleza.

El pueblo de las mil caras

Mogarraz es un pueblo único que destaca en especial por contar en las fachadas de sus casas con los retratos de sus vecinos, una iniciativa que surgió a partir del proyecto Retrata2/388. Todo comenzó cuando en España se instauró la obligación de que todo el mundo debía tener un DNI.

Por este motivo, en 1967 todos los vecinos tuvieron que hacerse una foto para el carnet de identidad, y uno de los vecinos, que tenía una cámara de fotos, se ofreció voluntario para tomar las fotos a cada uno de los habitantes y que así no tuviesen que desplazarse a la ciudad de Salamanca para tomársela.

Décadas más tarde, el artista local Florencio Maíllo encontró los negativos de aquellas fotografías que quedaron olvidados en una caja, y decidió, a modo de homenaje, recuperar esas imágenes para transformarlas en cuadros al óleo de cada uno de los vecinos y regalárselas.

Cada vecino colgó su retrato en su fachada, de manera que el pueblo pasó a convertirse en una galería de arte al aire libre, una exposición que en un principio iba a ser temporal, pero que, finalmente, pasó a ser permanente.

Lo que empezó con 388 retratos acabó por alcanzar las 809 caras pintadas en las fachadas de Mogarraz que se pueden contemplar en la actualidad. Pasear por sus calles es encontrarse con una especie de álbum al aire libre que resulta tan curioso como bonito.

Un entorno natural con calles llenas de historia

Las calles de este pueblo salmantino son un perfecto ejemplo de la arquitectura serrana, con balcones de forja, dinteles labrados y aleros que casi se tocan, todo ello en un entorno que parece haberse detenido en el tiempo, dejando claro el pasado del pueblo ligado a la artesanía, el comercio y la ganadería.

Conocido como el "pueblo de los orfebres", Mogarraz aún mantiene en algunos talleres la tradición de la filigrana en oro y plata, vinculada al traje serrano. Este pueblo medieval está en un entorno único, al estar rodeado por el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, un territorio repleto de bosques, gargantas y valles escondidos.

Mogarraz, el pueblo de los orfebres. Imagen de archivo

Cuando llega el otoño, el paisaje se llena de colores cálidos en tonos ocres, rojos y dorados que los hace perfectos para tomar fotografías y simplemente para poder disfrutar con nuestros ojos. El entorno invita a hacer una de sus diferentes rutas de senderismo hacia pueblos vecinos como La Alberca o Monforte de la Sierra.

Mogarraz no vive del turismo masivo como sucede en otros pueblos con encanto, por lo que en él se encontrarán pequeñas casas rurales, tabernas familiares y plazas tranquilas, un escenario auténtico en el que tampoco falta una buena comida con sello serrano.

Aquí manda el producto local, con el jamón de Guijuelo, quesos de cabra, guisos de caza y, en temporada, las setas, una cocina sencilla pero llena de sabor.

Los mejores lugares que ver en Mogarraz

Dado que es un pueblo muy pequeñito, se puede ver en apenas un par de horas, por lo que es perfecto para combinarlo con una escapada a alguno de los pueblos de alrededor. Más allá de sus curiosas casas con los retratos de sus vecinos, existen otros lugares interesantes para visitar:

Ermita del Humilladero y Cruceiro: a la entrada del casco antiguo de Mogarraz se encuentra la Ermita del Humilladero, del siglo XIII, en cuya parte trasera está la Fuente del Humilladero, que recoge el agua en una pila bautismal. Junto a la ermita está el Cruceiro o Cruz de los Judíos, del siglo XVII y cuyo capitel está decorado con calaveras.

a la entrada del casco antiguo de Mogarraz se encuentra la Ermita del Humilladero, del siglo XIII, en cuya parte trasera está la Fuente del Humilladero, que recoge el agua en una pila bautismal. Junto a la ermita está el Cruceiro o Cruz de los Judíos, del siglo XVII y cuyo capitel está decorado con calaveras. Torre del Campanario: esta torre de granito fue construida a principios del siglo XVII con el fin de convertirse en una torre de defensa. Actualmente, está decorada con numerosos retratos, al igual que el resto del pueblo.

esta torre de granito fue construida a principios del siglo XVII con el fin de convertirse en una torre de defensa. Actualmente, está decorada con numerosos retratos, al igual que el resto del pueblo. Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves: es una iglesia de estilo renacentista construida en el siglo XVII, en cuyo interior se encuentra la patrona del pueblo, la Virgen de las Nieves.

es una iglesia de estilo renacentista construida en el siglo XVII, en cuyo interior se encuentra la patrona del pueblo, la Virgen de las Nieves. Plaza Mayor: uno de los lugares imprescindibles que ver en Mogarraz es su bonita Plaza Mayor, el centro neurálgico del pueblo. en este lugar se podrán encontrar distintas terrazas perfectas para relajarse mientras se toma algo y se disfruta de este bonito entorno.

uno de los lugares imprescindibles que ver en Mogarraz es su bonita Plaza Mayor, el centro neurálgico del pueblo. en este lugar se podrán encontrar distintas terrazas perfectas para relajarse mientras se toma algo y se disfruta de este bonito entorno. Museo Etnográfico o Casa de las Artesanías: en la propia Plaza Mayor está la Casa de las Artesanías, un museo etnográfico en el que se podrán encontrar trajes bordados, el trabajo del cuero o joyas artesanas de oro y plata que eran realizadas por los maestros artesanos de este pueblo medieval.

Estos son algunos de los principales lugares de interés de este bonito pueblo medieval español que podemos encontrar en Salamanca, el cual es perfecto para una pequeña escapada.