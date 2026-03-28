El taxi cruza los 802 metros del Erasmusburg sobre el río Mosa, una moderna construcción levantada en 1996 frente al centro histórico de Róterdam, y el skyline de Kop van Zuid se abre frente a nosotros como una promesa de todo lo que está por venir.

A este lado de la ciudad las torres de cristal se levantan sobre antiguos muelles portuarios mientras las terrazas lucen llenas de gente y las bicicletas pasan frente a viejos almacenes reconvertidos.

Pocas zonas explican mejor la energía transformadora de Róterdam que este moderno vecindario. Un barrio que, en apenas tres décadas, ha pasado de ser un territorio industrial olvidado a convertirse en uno de los distritos más dinámicos y seductores de Europa: el símbolo de la cara más vanguardista de la ciudad.

El puente Erasmusbridge de Róterdam. Robin Utrecht

Cuando la actividad del puerto se desplazó hacia el oeste, Róterdam decidió reinventar este frente fluvial con un ambicioso plan urbanístico que convirtió antiguos muelles como Wilhelminapier o Rijnhaven, en un laboratorio de arquitectura contemporánea para nombres de la talla de Rem Koolhaas o Renzo Piano. Hoy, sin duda, el barrio es el place to be de la ciudad.

El presente narra el pasado

Bajamos del taxi y arrancamos el paseo por las avenidas que componen Kop van Zuid, donde lo primero que nos llama la atención es De Rotterdam. Este enorme edificio de tres bloques conectados entre sí y levantados como si mantuvieran el equilibrio fue diseñado por OMA, el estudio de arquitectura de Rem Koolhaas, como "una ciudad vertical".

En sus entrañas acoge oficinas, apartamentos de lujo, restaurantes e incluso un hotel de diseño, el nhow Rotterdam, un cuatro estrellas de lo más singular.

Muy cerca, otro hotel, el Room Mate Bruno, conquista con su ubicación, pues ocupa un antiguo almacén de té del siglo XIX en el que las líneas industriales combinan a la perfección con el estallido de color y formas geométricas que domina sus habitaciones y espacios comunes.

En el mismo edificio aguarda el Foodhallen, un ambientado mercado gastronómico con multitud de stands de comida internacional.

Las diferentes construcciones continúan hablándonos de arte urbano, tendencia —como la tienda de la carismática Margreeth Olsthoorn, que aúna entre perchas y estanterías prendas de las firmas de alta gama más selectas del mundo, como Maison Martin Margiela, Henrik Vibskov o Acne and Avelon— y de historia.

Skyline de Róterdam. Robin Utrecht

Sobre todo la vida de este muelle que, durante décadas, fue punto de partida para miles de europeos que emigraban a América a bordo de los transatlánticos de la Holland America Line, y que siguen presentes en el Hotel New York, antigua sede de la naviera.

En su interior esa memoria marítima se conserva entre fotografías de barcos y mapas de rutas atlánticas.

Nos sorprenden los water taxis que descansan en la parada oficial a los pies del río, uno de los medios de transporte más identitarios de Róterdam y la manera más práctica de moverse por sus canales, mientras seguimos indagando sobre los grandes atractivos de Kop van Zuid.

Un 'water' taxi en Katendrecht.IrisvandenBroek_iris-van-den-broek-scaled Iris van den Broek

A dos pasos nos topamos con el Floating Office Rotterdam, el complejo de oficinas flotantes más grande del mundo, diseñada hace unos años por la Powerhouse Company y RED Company.

En su interior, Eva Eekman y Michael Schook abrieron Putaine, un exitoso restaurante de diseño transgresor donde se combinan recetas de aprovechamiento, vinos biodinámicos y sabrosos cócteles de autor. Su nombre, por cierto, viene inspirado por hallarse en el que fue durante siglos el barrio rojo de la ciudad.

Katendrecht, el vecino perfecto

Tras el festival gastronómico cruzamos la pasarela peatonal que conecta Kop van Zuid con la península de Katendrecht, conocida como De Kaap. Durante buena parte del siglo XX fue un barrio portuario duro y cosmopolita: llegó a albergar el primer Chinatown de Europa continental y estuvo habitado por marineros, inmigrantes y trabajadores del puerto.

Hoy disfruta de una segunda vida, como su vecino, con antiguos almacenes reconvertidos en espacios creativos y mercados como la Fenix Food Factory, donde productores locales sirven quesos, pan artesano o cerveza elaborada en la ciudad.

El Fenix Food Factory, con la terraza llena, junto al río en Róterdam. Robin Utrecht

El protagonista más reciente del lugar es, sin embargo, el nuevo FENIX Museum of Migration, inaugurado en 2025 en un monumental almacén portuario de 1923 frente al río.

El museo explora la historia global de la migración a través del arte y la fotografía en un espacio de 16.000 m2 que reúne obras de más de un centenar de artistas internacionales.

El elemento que no deja indiferente a nadie es su popular "Tornado", una espectacular escalera helicoidal de acero diseñada por el arquitecto Ma Yansong que asciende hasta una terraza panorámica con increíbles vistas al puerto y al skyline de la ciudad.

De Rotterdam y el hotel Room Mate Bruno. Iris van den Broek

Un último paseo nos lleva hasta otra de las grandes novedades en la zona, un proyecto cultural que está redefiniendo el vecindario y que vio la luz el pasado mes de febrero: la apertura del Nederlands Fotomuseum —que hasta hace poco se hallaba en un edificio de Kop van Zuid— en el histórico Pakhuis Santos, un antiguo almacén de café construido entre 1901 y 1902 convertido en el nuevo centro para la fotografía neerlandesa.

El museo, que custodia la colección nacional de fotografía de los Países Bajos, cuenta con más de 6,5 millones de imágenes, negativos y archivos, además de laboratorios de restauración, depósitos climatizados y talleres visibles a través de paredes de cristal donde los conservadores trabajan con el material histórico.

Un fin de fiesta espectacular para este original paseo por la ciudad más moderna del país.