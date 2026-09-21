Ya son más de 40 años los que el Grupo Gourmets revaloriza el mundo del vino de manera anual a través de sus premios a las bodegas que tratan de, cada año, superarse para que el nivel del vino español siga en aumento en sus diferentes tipos y formatos.

El valor de estos premios reside en el carácter popular de la elección de los galardonados a través de los votos que el propio Grupo Gourmets recibe de todas aquellas personas que desean ejercer su derecho a seleccionar aquellos vinos y bodegas que más han destacado, desde su punto de vista, durante el último año siempre y cuando no hayan aparecido entre los premiados del lustro anterior.

Sin embargo, todos los galardonados tendrán que esperar a la celebración del Salón Gourmets del próximo año para recibir su correspondiente reconocimiento, el cual tendrá lugar entre el 26 y el 29 de abril en su, ya, 40º edición.

El blanco de Murua, dentro de La rioja hace fuerte a los vinos blancos. Salón Gourmets

DO La Rioja, "casi" siempre presente

Una de las tierras por excelencia y, casi con seguridad, más conocidas internacionalmente en el sector vitivinícola, ha sido la más representada dentro de las categorías de mejores vinos en esta nueva edición de los premios, y no solo en los tintos.

Dentro de la categoría de "Mejor Blanco con Crianza", las Bodegas Murua han sido seleccionadas por los votantes gracias a su Murua, un blanco fermentado en barrica, el cual ha empatado en primera posición con Milmanda de las bodegas Familia Torres de la DO Conca de Barberá, al norte de Tarragona.

Sin todavía llegar a los tintos, hay una categoría en la que una de las bodegas más míticas de Haro se ha alzado con el reconocimiento a "Mejor Rosado", se trata de Bodegas Muga, situada en el característico Barrio de la Estación. Es un vino fresco y frutal elaborado con dos variedades que caracterizan a la región: garnacha y viura.

La garnacha y la viura conforman un vino a la par que serio y elegante. Bodegas Muga

Ahora sí, el aún buque insignia de La Rioja, el vino tinto. El Montecillo Gran Reserva de Bodegas Montecillo es el "Mejor Tinto con Crianza" del año según los votantes del Grupo Gourmets. Ha sido elaborado con un 10% de la variedad graciano que se añade al caldo del tempranillo.

Un vino muy seleccionado, ya que está elaborado con añadas de hace casi una década. Además, presenta unos aromas de cerveza negra y caramelo que envuelven el paladar. Sin embargo, el "Mejor Tinto Joven", ha ido a parar al Valsotillo de la DO Ribera del Duero.

Mientras, el tipo de vino pensado para celebraciones u ocasiones especiales, el "Mejor Espumoso", ha volado hasta Cataluña, concretamente hasta la región del Penedès, donde el Recaredo Terrers de más de cuatro años de crianza ha logrado reflejar las características de su cercano Mediterráneo.

Turno de la DO Rueda

La comarca vallisoletana es otra que permanece casi de forma perenne gracias, en buena parte, a sus vinos blancos reconocibles denominados también como "Vinos Tranquilos" según la propia DO Rueda, una institución que ha sido galardonada con el "Premio Especial del Año" por su gran labor en la promoción a todos los niveles de su zona vitivinícola. Además, el "Mejor Blanco Joven" ha sido el verdejo de las Bodegas José Pariente, una categoría que en los últimos años había estado dominada por las Rías Baixas.

Si el clima acompaña, uh blanco fresquito mejora la jornada. Bodegas José Pariente

En cuanto al "Mejor Generoso", el resultado se puede considerar como una sorpresa. Dicha categoría se había convertido prácticamente en un monólogo de la DO Jerez-Xérès-Sherry. Esta vez, ha salido de Andalucía para aterrizar en Castilla y León, concretamente en las Bodegas Félix Lorenzo Cachazo, unas bodegas que van ya por su sexta generación familiar. Su Carraviñas Dorado, criado en damajuanas a la intemperie y, posteriormente, en barricas de roble, se ha llevado el reconocimiento.

Raúl Pérez, esfuerzo incansable

El enólogo que levantó, como muchos afirman, la DO Bierzo prácticamente él solo, ha sido reconocido como "Mejor Enólogo". Un hombre que ya entró en la historia del vino español al conseguir los 100 puntos en la prestigiosa y mundialmente reconocida, Guía Parker.

El incansable Raúl Pérez no para de mejorar cada día. Salón Gourmets

De hecho, estos últimos días ha suscitado muchas de las miradas de los seguidores del vino en nuestro país. En plena ría de Arousa, Raúl ha acudido a Galicia para que algunas de sus botellas del único Sketch salieran a flote tras más de 15 años sumergidas entre bateas, mejillones y todo tipo de vida marina.

Lugares con parada obligatoria

Por último, son importantes los lugares que uno debe visitar para sumergirse dentro de espacios pensados por y para los amantes del vino español. Una bodega situada en la DO Rueda, ha sido escogida como la "Bodega del Año", se trata de la bodega Diez Siglos, que desde 2009 vive del verdejo que caracteriza su zona. Lo que hace más de 15 años se convirtió en la realidad de 65 viticultores unidos por la misma pasión, hoy es reflejo de que las cosas pueden salir muy bien. Para comprobarlo, abren sus puertas todos los sábados, excepto en época de vendimia, desde las 11:00h a un módico precio de 12€ por persona.

El escenario de Diez Siglos, donde los vinos reposan a su aire. Salón Gourmets

En una lista tan amplia, no podía faltar la capital, Madrid. La tienda Mantequerías Bravo ha sido reconocida como "Mejor Tienda Especializada". Situada en pleno barrio de Salamanca, es una de las tiendas gourmet referencia de la ciudad. Además de una amplia selección de grandes vinos que superan los 1.000€, poseen muchos licores, conservas y fiambres que la hacen punto de peregrinación para muchos amantes del buen producto.