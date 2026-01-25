No es ciencia ficción: esta 'casa burbuja' conectada con la naturaleza existe y está en mitad del bosque

La 'casa burbuja' en mitad del bosque donde es imposible no desconectar y que arrasa desde la pandemia

Aunque llevamos tiempo habituados a ver hoteles burbuja y hasta habitaciones en lo más alto de los árboles, sigue chocando poder dormir en un lugar así y, a la vez, conectar con la naturaleza de un modo excepcional.

En el parque natural de la Serralada Marina, en la provincia de Barcelona, se esconde un lugar de reposo, desconexión y descanso inigualable en un complejo repleto de las mejores casas burbuja que hemos visto.

Domo Suites combina naturaleza y descanso

Domo Suites tiene como objetivo permitir a sus huéspedes disfrutar de una noche inolvidable rodeados por un espacio natural protegido español con toda clase de lujos, ofreciendo varias experiencias con hasta cuatro tipos de habitación diferentes.

Las burbujas de Domo Suites cuentan con todos los lujos.

"La pandemia nos hizo comprender cuán afortunados éramos por disfrutar cada día de un reducto de naturaleza, tan cerca de la gran ciudad, la Badalona rural. De ahí surgió la idea de hospedar a otras personas para que lo disfrutasen también", comentan los responsables de Domo Suites.

Contando con todo tipo de instalaciones y servicios: desde dañera hidromasaje, ducha exterior, desayunos, cenas y por supuesto cava, lo mejor de Domo Suites es su entorno, un espacio protegido que funciona como un pulmón verde y área recreativa vital para el área metropolitana de Barcelona.

Combinando colinas, vegetación de encinares, robledales en zonas húmedas y matorrales en las soleadas, con una fauna notable teniendo en cuenta aves migratorias, el Parque Natural de la Serralada de Marina es un sitio perfecto para hacer excursiones.

El lugar tiene en su haber importantes monasterios como Sant Jeroni de la Murtra y la Cartoixa de Montalegre, además de masías y torres como la torre Balldovina que sirven como punto de referencia turístico para los locales que ansían desconectar del ruido y agobio de la gran ciudad.

Su riqueza en patrimonio histórico y la oportunidad de pasar una noche en una casa burbuja de encanto hacen que esta pequeña excursión merezca la pena, puesto que tiene todos los ingredientes para convertir un fin de semana corriente en uno inolvidable.