España tiene su propia Venecia desde 1970: con canales, embarcaciones y edificios de película

Venecia es una de las ciudades más populares y visitadas de Italia. Famosa por sus canales y su encanto, la localidad cuenta con un inmenso número de turistas al año: pero resulta que no hace falta irse tan lejos para vivir su magia.

En España, solamente a 5 km al norte de Valencia, podemos encontrar la bautizada como "Venecia española": Port Saplaya, una zona residencial en Alboraya con un estilo diseñado para integrar la vivienda con el mar y canales.

Nacida a principios de los años 70 e inspirada en la Costa Azul francesa y la Riviera italiana, nuestra Venecia es un punto de referencia para los turistas europeos que buscan un remanso de paz repleto de color, costa y una fuerte fragancia portuaria con todos los servicios necesarios.

Así es Port Saplaya: la "Venecia española" al norte de Valencia.

En España, tenemos nuestra propia Venecia

Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, el mayor atractivo de Port Saplaya es perderse por sus calles y por sus canales, disfrutando de la particular arquitectura colorida del lugar, combinando unos ocres y rojos que dominan las vistas y el paisaje.

Pero eso no es todo, porque la "Venecia española" también es hogar de monumentos históricos como Pont del Moro: un antiguo puente del siglo XVII perteneciente a la huerta de Alboraya totalmente restaurado.

Aunque su mayor sello, sin duda, es ser uno de los principales estandartes de la esencia mediterránea, con buen clima y una extraordinaria gastronomía, siendo un enclave tranquilo dominado por embarcaciones donde cualquiera puede perderse en la tranquilidad y buena vida que brinda.

Hay que clarar que en España esta no es la única ciudad al estilo Venecia que podemos encontrar, puesto que también es común señalar a Ampuriabrava como la "Venecia del Mediterráneo", por sus más de 25 km de canales navegables. No obstante, Port Saplaya tiene más parecidos con el escenario italiano y es un absoluto reclamo.