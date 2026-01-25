Construido bajo la roca y con casas que parecen cuevas: el destino español que atrae a miles de turistas

Sí, existe un pueblo en España que vive en la roca con calles impresionantes y rebosantes de encanto. Setenil de las Bodegas, en Cádiz, es un foco turístico que deja huella a quien lo visita, y no es para menos teniendo en cuenta su singularidad.

El pintoresco pueblo andaluz forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos y es popularmente conocido por su arquitectura troglodita, su historia medieval y por sus increíbles paisajes de película. Aunque su buena comida también es uno de sus sellos más relevantes.

Setenil de las Bodegas mueve a miles de turistas

El pueblo está asentado en el cañón del río Guadalporcún y conserva vestigios de su pasado árabe, como la Torre del Homenaje, con famosas calles como Cuevas del Sol y Sombra y Jabonería que son de visita obligatoria gracias a la experiencia surrealista que ofrecen con piedras colosales envolviendo los edificios.

Setenil de las Bodegas es uno de los lugares más únicos de España.

Específicamente, se encuentra en la Sierra de Cádiz, en la zona noreste, cerca del límite con la provincia de Málaga y a unos 15 km de Ronda, conformándose alrededor del tajo natural esculpido por el río Trejo.

A pesar de contar con vistas espectaculares, desde zonas como el Mirador del Carmen y el Balcón de Setenil, la arquitectura es lo más llamativo de Setenil de las Bodegas por el modo en el que fueron concebidos los hogares -y comercios- de los lugareños.

Las casas no solo se construyeron bajo las rocas, sino directamente dentro, provocando con ello que la propia naturaleza actúe como techo y abrigo natural, concediendo con ello grandes beneficios a pesar de su rareza, porque la superficie crea un ambiente fresco en verano y cálido en invierno.

A grandes rasgos, este pueblo de Cádiz es uno de los destinos más originales de España por su inmersión geológica absoluta y singular, donde es posible comer platos como migas y salmorejo dentro de una roca con total seguridad. La experiencia llega a ser tan surrealista que cuesta creerla, pero te acompaña para siempre una vez conoces Setenil de las Bodegas.