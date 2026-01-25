Construido bajo la roca y con casas que parecen cuevas: el destino español que atrae a miles de turistas
Setenil de las Bodegas, en Cádiz, sorprende con su arriesgada y revolucionaria arquitectura: con casas incrustadas en rocas.
Sí, existe un pueblo en España que vive en la roca con calles impresionantes y rebosantes de encanto. Setenil de las Bodegas, en Cádiz, es un foco turístico que deja huella a quien lo visita, y no es para menos teniendo en cuenta su singularidad.
El pintoresco pueblo andaluz forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos y es popularmente conocido por su arquitectura troglodita, su historia medieval y por sus increíbles paisajes de película. Aunque su buena comida también es uno de sus sellos más relevantes.
Setenil de las Bodegas mueve a miles de turistas
El pueblo está asentado en el cañón del río Guadalporcún y conserva vestigios de su pasado árabe, como la Torre del Homenaje, con famosas calles como Cuevas del Sol y Sombra y Jabonería que son de visita obligatoria gracias a la experiencia surrealista que ofrecen con piedras colosales envolviendo los edificios.
Específicamente, se encuentra en la Sierra de Cádiz, en la zona noreste, cerca del límite con la provincia de Málaga y a unos 15 km de Ronda, conformándose alrededor del tajo natural esculpido por el río Trejo.
A pesar de contar con vistas espectaculares, desde zonas como el Mirador del Carmen y el Balcón de Setenil, la arquitectura es lo más llamativo de Setenil de las Bodegas por el modo en el que fueron concebidos los hogares -y comercios- de los lugareños.
Las casas no solo se construyeron bajo las rocas, sino directamente dentro, provocando con ello que la propia naturaleza actúe como techo y abrigo natural, concediendo con ello grandes beneficios a pesar de su rareza, porque la superficie crea un ambiente fresco en verano y cálido en invierno.
A grandes rasgos, este pueblo de Cádiz es uno de los destinos más originales de España por su inmersión geológica absoluta y singular, donde es posible comer platos como migas y salmorejo dentro de una roca con total seguridad. La experiencia llega a ser tan surrealista que cuesta creerla, pero te acompaña para siempre una vez conoces Setenil de las Bodegas.