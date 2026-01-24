La megaconstrucción futurista de España escogida por Marvel para una importante película: 'Fue maravilloso'

El rincón futurista de España escogido por Marvel para una de sus películas más importantes: 'Fue maravilloso'

El Universo Cinematográfico de Marvel está en boca de todos y no es para menos: la Casa de las Ideas está promocionando su mayor evento desde 'Vengadores: Endgame' que trae de vuelta a Robert Downey Jr. como Doctor Doom: 'Avengers: Doomsday'.

Con Marvel promocionando la película en redes y cines, es buen momento para visionar los proyectos más importantes que conectan con esta superproducción, y en España hasta podemos acercarnos a una localización real vista en 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos', que será vital en el acontecimiento de los hermanos Russo.

Durante el año pasado, Pedro Pascal y el resto del elenco del reboot de la primera familia de Marvel estuvo presente en el norte de España para filmar varias escenas de 'Los 4 Fantásticos', dejando su sello en el lugar y convirtiéndolo en un punto de atracción para los seguidores de los cómics y los superhéroes.

El Palacio de Exposiciones y Congresos ya forma parte de Marvel.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo forma parte de Marvel

Cómo no, hablamos de uno de los lugares más especiales de España gracias a su aspecto futurista: el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, el edificio moderno conocido también como "Calatrava" que sirvió a Marvel como sede de 'Los 4 Fantásticos' y que además encaja a las mil maravillas con todo lo que representa el UCM.

Si bien es cierto que ese emblemático edificio moderno y futurista aparece más bien poco en la película, quedando reducido a unas pocas escenas, su recinto multifuncional es ahora todo un punto de interés para los aficionados al cine, lo que convierte este rincón en uno de los más destacados de Oviedo, tanto por su construcción como por su historia.

Más allá de lucir ahora el sello Marvel y tener potencial para aparecer en próximas películas del UCM, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo es un centro neurálgico para reuniones profesionales y eventos importantes en Asturias.

El edificio de Santiago Calatrava cuenta con una gran Sala Principal, una Sala de Cristal y múltiples salas de conferencias, permitiendo hasta 14 actos simultáneos. Lo mejor es que se encuentra Buenavista, en pleno casco urbano, por lo que su acceso a pie y en transporte público es perfecto.