La Ciudad de la Luz se convierte en Navidades en la Ciudad de las Luces, con todos los monumentos iluminados con motivos navideños y creando un ambiente único. Además, el Sena, ya de por sí uno de los lugares más románticos del mundo, se llena de matices y magia en los últimos días del año para estas fiestas tan especiales.

Con este panorama no es raro que la mayoría de los españoles que busca una ciudad en Europa para hacer una escapada durante las vacaciones de Navidad opte por París como su principal destino, seguido de Roma y Praga.

Según los datos de Jetcost.es, un 71% tiene pensado viajar en esas fechas, aunque la mayoría, un 64%, apuesta por un destino español y sólo un 27% saldrá de nuestras fronteras. Uno de cada diez apuesta por combinar ambos planes, un poco de pueblo, un poco de viaje.

París iluminado en Navidades. Foto de Dyana Wing So para Unsplash

Claro que la belleza de ese París de Navidad no es la única razón para optar por la capital francesa. Todavía hay un motivo de mucho más peso que atrae a miles y miles de visitantes: la programación especial de Disneyland Paris en esos días que, si de normal ya es un mundo mágico, cuando llegan estas fechas tira la casa por la ventana tanto en la ambientación como en los desfiles.

Además, París es siempre una buena idea y mucho más asequible que el rey de los destinos navideños si no tenemos que controlar el presupuesto: Nueva York y la pista de hielo de Central Park.

La visión que el cine ha dado de las estampas navideñas neoyorquinas ha hecho que todo el mundo quiera pasar allí los últimos días del año aunque sea una vez en la vida. El problema, en este caso, es el presupuesto y los días que se necesitan para disfrutar del increíble plan. Y es que el 43% de los españoles sólo tiene tres días como máximo para poder escaparse y cruzar el charco no entra dentro de sus posibilidades.

Un 27% confiesa que se marchará de viaje entre tres y cinco días; un 13% cree que una semana y sólo un 9% de españoles tiene planificado pasar fuera de casa entre ocho y 15 días.

Para estos últimos, las mejores opciones para marcharse fuera de Europa son, como decíamos, Nueva York en primer lugar, peroluego Estambul, La Habana, Marrakech y Buenos Aires, en este orden. Es curioso cómo se han posicionado para estas fechas especiales destinos menos tradicionales como La Habana o Buenos Aires donde la Navidad se vive igual de intensa que en España.

Decoración navideña en Brooklyn. C. S.

Con la subida de los precios de vuelos y hoteles, muchos viajeros prefieren utilizar el coche privado en sus escapadas, como confiesan el 56% de los encuestados, aunque un 24% se moverá en avión, un 10% en tren, un 7% en autobús y una minoría, el 3%, en barco.

Presupuesto por persona

El presupuesto medio que tienen los españoles para gastar en estos días de Navidad es poco más de 800 euros, concretamente 803, para todo el viaje (hotel, transporte, comida y entrada), lo que ha obligado a muchos viajeros a recortar en días o en kilómetros su viaje de 2025.

Tres de cada cuatro españoles pasan estos días bien con la familia o con la pareja y un 9% lo hace en solitario. En el primer caso, son muchos los que apuestan por destinos nacionales y Madrid sigue siendo la reina de la Navidad, ya que atrae a muchos visitantes para recorrer sus calles iluminadas, las pistas de patinaje sobre hielo y los espectáculos especiales como el que se va a montar en el estadio Bernabéu.

Junto con la magia de Madrid, los españoles también buscan el buen tiempo en esos días de frío y Tenerife y Gran Canaria se ubican como los otros dos destinos más solicitados para desear feliz Navidad.