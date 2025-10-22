Las ciudades cuyo urbanismo se diseñó en torno a manantiales y balnearios de aguas termales: Florencia, Vichy y Viena

Europa cuenta con numerosos balnearios famosos por sus aguas termales y sus instalaciones de bienestar. Situados en diferentes ciudades europeas.

La localidad austriaca de Baden bel Wien está llena de baños termales, se encuentran muy cerca de la capital y se ha convertido en una de las escapadas favoritas de los viajeros que visitan Viena.

Esta pequeña ciudad no es solo un paraíso de relajación. Se trata de una de las ciudades más antiguas de Austria; gracias a su extenso pasado, mires donde mires verás monumentos, construcciones históricas y retazos de cultura que merece la pena descubrir.

Además, ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que la ha añadido a su lista de balnearios históricos. La tranquilidad inunda cada rincón de la ciudad, especialmente sus balnearios, que son los más antiguos de Austria.

Cuando los romanos llegaron aquí y descubrieron sus aguas sulfurosas, llenas de propiedades beneficiosas, construyeron una fuente de agua termal que aún puede visitarse hoy día. Este caudal de agua, cargado de sulfuro, tiene la capacidad de reducir la inflamación, regenerar las mucosas, descongestionar y reducir las alergias.

Destaca por la abundancia de casas burguesas, palacios preciosos y exuberantes jardines llenos de rosas, Baden bei Wien tiene mucho que ofrecer más allá de sus balnearios. Ya en la plaza mayor nos topamos con la Columna de la Trinidad: una joya del barroco levantada en el siglo XVIII por Giovanni Stanetti, muy similar a la de Viena.

Parlamento de Austria. Cedida

Vichy, una ciudad del centro de Francia donde el arte y la relajación se unen. La majestuosidad de sus balnearios es tal que en 2021 la Unesco los incluyó en la lista de patrimonio Mundial. Los baños medicinales de Vichy se encuentran concretamente en el corazón de la región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes. Destacan las instalaciones de paredes blancas y aspecto aséptico.

En esta pequeña ciudad el relax viene envuelto en capas y capas de historia. Pero quizás el edificio más emblemático es el Gran Establecimiento termal: un balneario construido entre finales del siglo XIX y principios del XX en estilo neo morisco que ya es todo un icono de la ciudad.

Bajo su gran cúpula, decorada en tonos dorados y azules, el agua fluye cargada de minerales y atrae a cientos de personas de todas partes del mundo, que vienen aquí en busca de descanso, alivio y desconexión.

El Gran Establecimiento Termal, conocido también como Centre Thermal des Dômes, no solo es un templo del bienestar. De vez en cuando, al amparo de su gran cúpula, la relajación y el arte se unen, una simbiosis curativa para el cuerpo y el alma, que alivia los dolores y alimenta el espíritu.

La Ciudad de Vichy, en Francia. Cedida

Montecatini Terme, histórico centro termal de la Toscana. Entre las joyas italianas reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO se encuentra también una de las grandes ciudades termales de Europa, Montecatini Terme, en el corazón de la Toscana, rodeada de ciudades artísticas como Florencia, Pisa y Lucca.

Montecatini Terme es una ciudad jardín enclavada en la pintoresca Valdinievole, un anfiteatro de colinas verdes en el corazón de la Toscana. Famosa en todo el mundo por sus ricos manantiales termales explotados ya en la época romana.

Hoy en día, es una de las ciudades termales más apreciadas y visitadas de Italia, gracias a las importantes intervenciones arquitectónicas realizadas a principios del siglo XX, que la han enriquecido con elegantes palacios de estilo liberty y neogótico que enmarcan el Parque Termal.

La joya de la corona de Montecatini Termine sigue siendo el Parque Termal rodeado de vegetación. En su interior se encuentra la Terma del Tettuccio, las más antiguas de la zona, formadas por amplios salones y espacios suntuosamente decorados por los artistas más famosos de principios del siglo XX.

Las Termas Leopoldinas, construidas en 1775 por orden del Gran Duque de Toscana Pedro Leopoldo, presentan un gran cráter termal de más de 20 metros de ancho.

Por su parte, las Termas Excelsior se encuentran en un espléndido edificio de principios del siglo XX y hoy se consideran uno de los mejores centros de bienestar de Montecatini.

Para completar la experiencia de bienestar del circuito termal, no dejar de explorar el valle que alberga Montecatini Terme. En el centro de Montecatini Terme se encuentra el Ayuntamiento, hoy sede del museo de Arte contemporáneo de Montecatini, rico en obras de artistas de fama mundial y a menudo sede de exposiciones temporales temáticas.

Montecatini Termine, en Italia. Cedida

