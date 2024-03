Así es por dentro Gekko, el lujoso restaurante de Bad Bunny en Miami en el que cenaron Messi y Antonela

Bad Bunny se ha convertido en uno de los hombres del momento. El artista puertorriqueño ha conseguido batir todos los récords posibles llegando a ser uno de los artistas con más repercusión en la industria musical actual. El reggaetonero lleva años centrado en sus proyectos musicales. Sin embargo, durante el verano de 2022, el cantante sorprendió al público con la apertura de su primer restaurante, ubicado en Brickell, el distrito financiero de Miami, en Estados Unidos.

Desde que el local abrió sus puertas, han sido muchos los curiosos que han acudido al establecimiento para descubrir de primera mano como es el gran proyecto gastronómico de Bad Bunny. Además de ciudadanos de a pie, han sido muchas las personalidades conocidas que han acudido al local. Es el caso, por ejemplo, del futbolista Leo Messi, que hace unos días se ha dejado ver cenando en el restaurante junto a su mujer Antonela.

Leo Messi lleva tiempo viviendo en Miami y es por ello por lo que no es ninguna sorpresa verle disfrutando de los lugares más emblemáticos de la ciudad. En esta ocasión, tras la victoria de su equipo, el Inter de Miami, decidió celebrar el cumpleaños de su mujer Antonela disfrutando de una cena en el restaurante, propiedad del empresario David Grutman en colaboración con el puertorriqueño Bad Bunny.

Messi y Antonela en Miami. Instagram

Gekko es un restaurante steakhouse japonés en el que el sushi es el plato principal y estrella. A pesar de que en la página web no aparecen desglosados los precios, la realidad es que no se trata de un restaurante barato. Y es por ello por lo que no es un local apto para todos los públicos.

En este caso, diferentes creadores de contenido de redes sociales como Instagram o TikTok han visitado el restaurante y han desvelado los precios de la carta. Fue el caso, por ejemplo, de Sandra, una 'influencer' española que publicó un vídeo cenando en el restaurante y revelando cuánto costaban los platos.

Junto a su acompañante, la tiktoker pidió ostras (28 dólares), dumplings de langosta (36 dólares), arroz frito con wagyu (34 dólares), salmon roll (26 dólares), nigiris con láminas de oro (39 dólares), filete de wagyu (105 dólares) y una tarta de lava (18 dólares). La suma de todo fueron 286 dólares. Sin embargo, al añadirle la propina, la cuenta ascendió hasta los 370 dólares.

Sin embargo, estos no son los únicos platos que se comen en el restaurante de Bad Bunny. También destacan otros como el arroz crujiente Wagyu (34 dólares), el pan de leche japonés (15 dólares) u otras piezas más exclusivas como, por ejemplo, el Caviar Real Osetra, que tiene un precio de 185 dólares. Otros platos que cuentan con unos precios elevados son, por ejemplo, el chuletón (85 dólares) o Tomahawk añejado en seco por 30 días, que cuesta 250 dólares.

Imagen de Gekko, el restaurante de Bad Bunny. Gekko

"Los platos exclusivos de Gekko incluyen cortes de carne de primera calidad, sorprendentes inventos de sushi y deliciosos aperitivos de mariscos. Un programa de cócteles a medida, una extensa carta de vinos y ofertas de servicio de botellas complementan el menú", apuntan desde el restaurante.

Así es el restaurante de Bad Bunny por dentro

Han sido muchos los turistas y personalidades conocidas que no han querido perderse la oportunidad de disfrutar del restaurante de Bad Bunny en Miami. Todos ellos han podido apreciar la estética del local, que destaca por su ambiente oscuro. El nombre, Gekko, hace referencia a "luz de luna" en japonés.

En el interior se puede disfrutar de elementos decorativos como flores secas y diferentes estampados ambientados en la estética japonesa. Además, la música que suena de fondo es otro de los puntos fuertes del local. La firma de diseño The Rockwell Group es la encargada del diseño.

En el caso de Leo Messi, el futbolista acudió al local junto a su mujer Antonela por motivo de su cumpleaños. Además, el jugador del Inter de Miami disfrutó de una fiesta privada posterior junto a otros amigos como, por ejemplo, los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba o el uruguayo Luis Suárez, todos ellos excompañeros suyos. También estuvo presente en la celebración el DJ y productor argentino Bizarrap. "Hermosa noche con amigos", publicó Messi en redes sociales.

El local se encuentra ubicado en la planta baja del SLS Lux Brickell Hotel, ubicado en el número 805 S de Miami Ave, en Miami, Estados Unidos. El establecimiento abre sus puertas de lunes a miércoles y los domingos, de 18:00 a 23:00 horas y de jueves a sábado de 18:00 a 00:00 horas.