Un migrante colombiano muere tiroteado por el ICE en Maine

Agentes del FBI trabajan en el lugar del tiroteo en el que ha participado el ICE, en Biddeford (Maine). Reuters

Un hombre joven murió este lunes en un tiroteo en el estado estadounidense de Maine en el que estuvo implicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El incidente, que se saldó con la vida de un colombiano de 26 años con permiso de trabajo y contaba con un número de Seguro Social, se produjo por la mañana en Biddeford, una ciudad en el sur del estado, según informó Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal, en un mensaje en la red social Facebook.

"Una persona ha fallecido. El ICE está implicado", escribió el representante estatal.

Según explicó, la Policía de Maine y el Departamento estatal de Seguridad Pública se encuentran en el lugar de los hechos y se espera que el FBI también investigue el caso.

Por su parte, Project Relief Maine, un grupo de defensa y apoyo de inmigrantes que está dirigido por personas de ascendencia africana, aseguró que la víctima es un miembro de su organización.

"Se trata de una persona joven cuya vida se ha visto truncada y nuestra comunidad debe unirse para apoyar a sus seres queridos y asegurarse de que no se queden solos. Deben obtener justicia", escribió el grupo en Facebook.

En un mensaje posterior, confirmó que se trata de un hombre y aseguró que la familia se encuentra "abrumada", y pidió respetar su privacidad y que se "les conceda el tiempo y el espacio que necesitan para superar su duelo".

Este incidente se produce unos días después de que un agente del ICE matara a un inmigrante mexicano durante un operativo de detención en Texas.

El fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se encontraba en el país de forma irregular.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota el pasado enero.