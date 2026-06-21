Tres muertos al estrellarse en una zona residencial una avioneta que realizaba un vuelo de instrucción en Washington

Los tres ocupantes de una avioneta murieron al estrellarse esta en una zona residencial la noche del sábado cerca de Washington, según informó este domingo la policía.



Las víctimas son el piloto y dos pasajeros, cuyas identidades no se han dado a conocer hasta notificarlo a sus familiares.



Según las primeras investigaciones, la aeronave pertenece a una escuela de vuelo local del condado de Montgomery y la policía considera que estaban realizando un vuelo de instrucción.



Unos 15 minutos después de despegar sobre las 23.30, hora local, el servicio de comunicaciones de seguridad pública recibió una alerta de accidente de un iPhone, en la zona de Bowie, hacia donde se desplazaron los servicios de emergencias.

Otros accidentes

El incidente ocurrido este fin de semana apenas dista de una semana de otro ocurrido en Estados Unidos. Los ocho tripulantes del bombardero B-52 que se estrelló el pasado 15 de junio después de despegar de una base militar en el estado de California, fallecieron de acuerdo con las fuerzas armadas.

De acuerdo con la Base Edwards de la Fuerza Aérea los ocho tripulantes perdieron la vida durante un operativo rutinario y agregaron que nadie ha sobrevivido.

El bombardero se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11.20 hora local (17.20 GMT)", explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

Justo un día antes, el 14 de junio once paracaidistas y un piloto murieron cuando una avioneta se estrelló cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler (Missouri), según informó la Policía Estatal de Carreteras de Missouri.

"Hay agentes en el lugar ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del Condado de Bates tras un accidente de avión fatal", ha indicado la Patrulla en redes sociales. "En este momento la información apunta a que han muerto todos los ocupantes, 12 en total", añadió.

El aparato despegó sobre las 11.20 horas del aeropuerto, pero no logró coger altitud y finalmente hizo un giro brusco hacia la izquierda para estrellarse a unos 300 metros de la pista del aeropuerto, ha explicado el director de emergencias del condado de Bates, Dennis Jacobs, en declaraciones a la cadena CNN.