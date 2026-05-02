Michael Savage, el comentarista 'ultra' que tiene a Trump entre sus fans y ha provocado una crisis entre EEUU y la India

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una fuerte reacción esta semana pasada al publicar en su cuenta de Truth Social la transcripción de un 'podcast' reciente de "The Savage Nation", en el que el presentador Michael Savage se refería a China e India como lugares "infernales".

El popular locutor ultraconservador afirmaba que los inmigrantes procedentes de estos países no se habían "integrado" en la sociedad como lo habían hecho los "estadounidenses de origen europeo". Como contraste, nombraba a varias naciones, entre ellas Irlanda, Italia, Polonia, y hasta Rusia, cuyos ciudadanos se integraron y "se fusionaron" con la cultura estadounidense.

"Hemos pasado del crisol de la nación al orinal de la nación", dijo Savage. Afirmó que los inmigrantes recientes no tenían "casi ninguna lealtad" a Estados Unidos, que el país estaba siendo "invadido por chinos que vienen solo para dejar un bebé y luego traer a toda la familia".

Añadía que indios y chinos habían establecido "mecanismos internos" para que solo personas de sus países pudieran obtener empleos tecnológicos en California.

Savage, cuyo nombre real es Michael Alan Weiner (1942), es un activista y escritor de numerosos libros que abarcan desde la salud nutricional hasta thrillers políticos y manifiestos de opinión. A lo largo de su carrera, su estilo combativo le ha granjeado una base de seguidores incondicionales, pero también sanciones como la prohibición de entrar en Reino Unido

Un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, de origen indio, defendió la publicación de la transcripción de Trump, afirmando que el presidente estaba “denunciando la farsa de la ciudadanía por derecho de nacimiento sin restricciones”.

Añadió que la relación del presidente con el primer ministro indio, Narendra Modi, demostraba su apoyo al pueblo de la India. "Todo el mundo, salvo los medios tradicionales en decadencia, sabe que el presidente Trump mantiene una estrecha amistad con el primer ministro Modi y que aprecia a los ciudadanos estadounidenses de origen indio, quienes constituyeron un bloque importante en la histórica coalición que impulsó su aplastante victoria electoral en 2024" - declaró.

Trump no añadió ningún comentario a sus publicaciones, pero en Asia y Estados Unidos, muchos vieron un mensaje desagradable que exigía una respuesta.

En una inusual reprimenda pública a la Casa Blanca, el gobierno indio criticó los comentarios en X, calificándolos de "obviamente desinformados, inapropiados y de mal gusto", sin mencionar explícitamente a Trump.

La embajada china en Washington aún no se ha pronunciado. Trump tiene previsto reunirse con el líder chino, Xi Jinping, en una cumbre en Pekín a mediados de mayo.

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Grupos defensores de los derechos de los estadounidenses de origen asiático y algunos legisladores demócratas criticaron a Trump por amplificar la retórica xenófoba en un momento en que los esfuerzos de la administración por restringir incluso la inmigración legal han dejado a muchos estadounidenses de origen indio y chino preocupados por su lugar en la sociedad estadounidense.

El fragmento del podcast se grabó poco después de la audiencia de la Corte Suprema sobre la orden ejecutiva del presidente para prohibir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en suelo estadounidense. Este derecho ha sido considerado durante mucho tiempo un principio fundamental de la identidad y la legislación estadounidenses.

"Un bebé aquí se convierte en ciudadano al instante, y luego traen a toda la familia de China, India o algún otro infierno del planeta", dijo Savage.

En los últimos años, los asiáticos han sido el grupo de más rápido crecimiento en el país, y las personas de India y China han representado la mayor parte de ese aumento. En 2023, los asiáticos constituían aproximadamente el 7% de la población nacional.

Según algunos indicadores, los inmigrantes de India y China y sus descendientes se encuentran entre los grupos más exitosos de Estados Unidos, con altos niveles de educación e ingresos.

Pero a medida que la administración Trump ha intentado limitar la mayoría de las vías de inmigración, ambos grupos también han sido objeto de un escrutinio cada vez mayor.

Los cambios de la administración al programa H-1B, un visado para trabajadores calificados especialmente popular entre los indios, han alimentado la retórica racista dirigida contra la comunidad india en todo el país.

La iniciativa del presidente para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento también ha avivado el debate sobre el "turismo de maternidad". Este término se refiere a las mujeres embarazadas que viajan a Estados Unidos para dar a luz y que su bebé obtenga la ciudadanía estadounidense.

El fenómeno se asocia comúnmente con la proliferación de "hoteles de maternidad" en las últimas dos décadas, que atienden a familias adineradas de países como China.

En su estimación más reciente de 2020, el Centro de Estudios de Inmigración, un grupo que apoya la restricción de la inmigración, cifró el número de bebés nacidos del turismo de maternidad en alrededor de 20.000 a 26.000 al año, menos del 1% del total de nacimientos en el país.

Sin embargo, el asunto se ha convertido en un tema recurrente para los conservadores que buscan eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para todos.

Al ser preguntado en un evento sobre el programa de visas H-1B, el vicepresidente J.D. Vance mencionó a sus propios suegros para argumentar que, si bien los ciudadanos naturalizados deberían priorizar los intereses estadounidenses sobre los de su país de origen, muchos inmigrantes también han aportado valor a Estados Unidos.

"Miren, estoy casado con la hija de inmigrantes de la India y quiero mucho a mis suegros. Son personas maravillosas y han contribuido enormemente a los Estados Unidos de América".