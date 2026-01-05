Barry J. Pollack, el abogado de Assange elegido por Maduro y que logró absolver a un hombre encarcelado 17 años por error

Acostumbrado a los juicios mediáticos, a los conocidos como delitos de cuello blanco y con más de tres décadas de experiencia en los estrados, el abogado Barry J. Pollack vuelve a las primeras planas.

Éste ha sido el letrado elegido por Nicolás Maduro para liderar su defensa en el procedimiento judicial por el que, previsiblemente, será juzgado en Estados Unidos por los supuestos delitos de terrorismo y narcotráfico.

Pollack no es un desconocido en el mundo judicial norteamericano. Es más, es uno de los abogados dedicados a los litigios penales de élite más reconocidos en su país.

Actual socio del bufete Harris St. Laurent & Wechsler LLP, formó parte del equipo legal, en EEUU, del fundador de WikiLeaks Julian Assange. En España, el activista eligió el bufete Ilocad, encabezado por el exjuez Baltasar Garzón.

Pollack llevó la voz cantante en las negociaciones de Assange con la Fiscalía, que culminaron, en 2024, en un acuerdo de culpabilidad por el cual el editor de WikiLeaks admitía un cargo por espionaje, pero que le permitió recuperar la libertad.

Barry Pollack también fue defensor —uno de los casos más sonados de su carrera, en el que trabajó pro bono— de Marty Tankleff, un adolescente que pasó 17 años en la cárcel tras ser condenado, por error, por el asesinato de sus padres.

El letrado logró la absolución de Tankleff en 2007, una vez se revisó su condena y el joven, ya no tan joven, fue exonerado.

Finalmente, asesorado por Pollack, recibió una indemnización de más de 13 millones de dólares (en torno a diez millones de euros) por haber pasado más de década y media entre rejas de forma injusta.

Los éxitos de este abogado no acaban ahí: también logró la exoneración de un exejecutivo de Enron Corp, tras el juicio, por fraude financiero, contra el gigante energético, declarado en bancarrota en 2001 tras años de maquillaje de sus cuentas y engaños a inversores y empleados.

Según relata la web de su bufete, Pollack también logró la absolución de un hombre de Baltimore que pasó 25 años en prisión por un homicidio que no cometió.

Ahora, el letrado, definido por la guía Chambers USA como "alguien que vive y respira en los juicios", vuelve a ser protagonista de la actualidad judicial.

Este mismo lunes, el prestigioso penalista se ha personado como defensor de Nicolás Maduro en el procedimiento abierto ante el Distrito Sur de Nueva York contra el dirigente chavista, capturado el pasado sábado en Caracas por militares estadounidenses.

Por su parte, Cilia Flores, la mujer de Maduro, también capturada por EEUU en Venezuela, será defendida por Mark E. Donnelly, un penalista con más de dos décadas de experiencia en su campo.

Antes de dedicarse a la abogacía privada, trabajó durante diez años en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Concretamente, en la Fiscalía del Distrito Sur del Estado de Texas.