Trump presenta una demanda por difamación contra la BBC y pide 10.000 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes una demanda por difamación contra la BBC por la edición de su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental del programa de televisión Panorama.

Trump pide 10.000 millones de dólares (8.500 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios, según los documentos judiciales presentados en Florida.

El presidente de Estados Unidos acusó a la cadena pública británica de difamarlo al unir fragmentos de un discurso del 6 de enero de 2021, incluyendo una sección donde instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio y otra donde dijo "luchar con uñas y dientes". La cadena omitió una sección en la que llamaba a la protesta pacífica.

La BBC se disculpó con Trump en noviembre, pero rechazó sus demandas de indemnización y la corporación no estuvo de acuerdo en que hubiera "fundamento para una demanda por difamación".

La denuncia civil, a la que ha tenido acceso The New York Times, acusa a la BBC de producir una "representación falsa, difamatoria, engañosa, despectiva y maliciosa" del inquilino de la Casa Blanca en un documental emitido en el programa Panorama, y de tratar de manera "descarada" con este producto audiovisual de "interferir e influir en el resultado de las elecciones en (su) detrimento" de 2024.

Asimismo, el documento de 46 páginas señala a la cadena británica por supuestamente violar la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales del estado de Florida, pidiendo una indemnización de 5.000 millones de dólares (4.255 millones de euros) por cada delito.

La defensa del mandatario ha afirmado en un comunicado que el objetivo de la demanda es responsabilizar a la "otrora respetada y ahora desacreditada" BBC, que hasta el momento no ha hecho comentarios al respecto, por lo que ha descrito como una irregularidad.

"Voy a demandar a la BBC por poner palabras en mi boca", ha declarado este lunes Trump ante la prensa congregada en el Despacho Oval. "Me hicieron decir cosas que nunca dije públicamente, supongo que usaron inteligencia artificial o algo así", ha agregado.