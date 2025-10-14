El moderno calentador portátil con control de voz que Walmart está rematando en Estados Unidos por menos de 70 dólares

Este aparato ha sido recomendado por otros compradores. Generada con IA

Con la llegada del otoño y las bajas temperaturas, mantener los espacios cálidos sin gastar demasiado se vuelve una prioridad. En Walmart, uno de los productos más destacados de la temporada es el Flanur Smart Portable Heater, un calentador inteligente que combina potencia, eficiencia y tecnología a un precio atractivo de 64 dólares, muy por debajo de su costo original de 240 dólares. Su diseño compacto y su compatibilidad con asistentes de voz lo han convertido en una de las opciones más buscadas para el hogar.

Potencia eficiente y diseño pensado para cualquier espacio

Este calentador portátil cuenta con un elemento cerámico de 1,500 vatios, capaz de elevar la temperatura de habitaciones de hasta 200 pies cuadrados en pocos minutos. Gracias a su ventilador oscilante, distribuye el calor de forma uniforme, evitando puntos fríos y manteniendo un ambiente agradable incluso en las noches más frías.

Este aparato es ideal para todo tipo de espacios. Walmart

Flanur ofrece un rango térmico que va desde 45°F hasta 95°F, con varios modos de funcionamiento para ajustarse a las necesidades del usuario. En su modo Eco, logra reducir el consumo de energía hasta en un 40%, una ventaja ideal para quienes buscan mantener su hogar cálido sin que aumente la factura eléctrica.

Su tamaño ligero y su estructura compacta (6 x 15.8 x 6 pulgadas) permiten moverlo fácilmente entre habitaciones, convirtiéndolo en una alternativa práctica para calentar solo las zonas del hogar donde más tiempo se pasa, como la sala o el dormitorio.

Tecnología inteligente con control remoto y por voz

Uno de los principales atractivos del Flanur Smart Heater es su conectividad avanzada. El dispositivo puede controlarse desde una aplicación móvil, lo que permite ajustar la temperatura, encenderlo o apagarlo a distancia. Además, es compatible con Alexa, lo que significa que basta con un comando de voz para ponerlo en marcha o modificar sus ajustes sin necesidad de levantarse.

Su funcionamiento silencioso lo hace ideal para usarlo mientras se trabaja, se ve televisión o se duerme. También incorpora múltiples sistemas de seguridad: apagado automático al detectar sobrecalentamiento o inclinación, bloqueo para niños y materiales retardantes al fuego, brindando tranquilidad durante su uso prolongado.

Características destacadas del Flanur Smart Portable Heater

Potencia de 1,500 W con rango de temperatura de 45°F a 95°F.

Cobertura ideal para áreas de hasta 200 pies cuadrados.

Modo Eco con ahorro energético estimado del 40%.

Compatible con Alexa y control remoto mediante aplicación móvil.

Apagado automático por sobrecalentamiento o inclinación.

Operación silenciosa y diseño compacto fácil de trasladar.

Una inversión útil y asequible para el clima frío

A diferencia de los sistemas de calefacción central, este modelo permite calentar áreas específicas del hogar de forma más eficiente y económica. Usuarios verificados en plataformas de venta lo describen como “compacto pero potente”, ideal para dormitorios, estudios o salas pequeñas.