Ciclistas desnudos protestan contra ICE y la Guardia Nacional en Portland: la reacción del DHS

Decenas de personas se desnudaron frente a las oficinas de ICE en Portland para rechazar las acciones del gobierno del presidente Donald Trump. La protesta buscó llamar la atención sobre la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad y terminó con tres arrestos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó una fuerte respuesta sobre lo sucedido.

Una protesta poco común frente a ICE en Portland

Los manifestantes participaron en una edición improvisada del World Naked Bike Ride, un evento tradicional de Portland que suele reunir a miles de ciclistas. En esta ocasión, los organizadores lo convirtieron en una protesta contra la movilización de tropas federales para reforzar las operaciones migratorias.

Aunque el clima frío redujo la asistencia, algunos participantes se desnudaron por completo y se recostaron en la calle en una acción conocida como “die-in”, con el objetivo de interrumpir el tránsito y denunciar la militarización de la ciudad.

Fuerte reacción del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, calificó el acto como “una escena desagradable” y aseguró que no afectará el trabajo de las autoridades federales. “En un intento absurdo por detener a ICE, agitadores se recuestan desnudos frente a nuestras instalaciones. Estas tácticas no nos van a detener”, le dijo la funcionaria a Newsweek.

El DHS informó que tres personas fueron arrestadas y ratificó que continuará con las operaciones destinadas a expulsar del país a quienes enfrentan acusaciones graves.

El avance de las fuerzas federales en Portland

El presidente Donald Trump busca ampliar el uso de la Guardia Nacional para respaldar a ICE y asegurar instalaciones federales en distintas ciudades. Portland se ha convertido en un punto de tensión entre la Casa Blanca y las autoridades locales, que cuestionan la presencia militar en zonas urbanas.

Un juez federal bloqueó parcialmente el despliegue, aunque el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito permitió al gobierno continuar con el proceso de federalización de la Guardia Nacional en Oregon, sin enviar tropas directamente a Portland.

Desde la cuenta oficial del World Naked Bike Ride, los organizadores defendieron su acción: “Pedaleamos para protestar contra la militarización de nuestra ciudad. La alegría también es una forma de protesta. Estar juntos con respeto y amabilidad es una forma de resistencia”, expresaron en un comunicado.