El pequeño pueblo de Florida hecho con calles para peatones, ciclistas y carritos de golf: no se permite la circulación de coches

En el corazón de Florida se encuentra una comunidad que ha reinventado la forma de moverse. Se trata de The Villages, un extenso pueblo planificado donde las calles no están dominadas por los automóviles, sino por peatones, ciclistas y carritos de golf eléctricos. Su modelo urbano ha llamado la atención por ofrecer una vida tranquila, sin tráfico, ruido ni estrés vial, convirtiéndose en uno de los destinos más peculiares del estado.

Una comunidad donde los autos no son bienvenidos

De acuerdo con Visit Florida y reportes de The Washington Post, The Villages está diseñado para promover un estilo de vida más relajado y sostenible. Sus más de 90 mil residentes se desplazan principalmente en carritos de golf, que cuentan con más de 100 millas de caminos y túneles exclusivos que conectan barrios, plazas, tiendas y parques.

Los automóviles convencionales están prácticamente ausentes dentro del casco central, donde las zonas peatonales dominan el paisaje.

Este modelo urbano busca fomentar la convivencia al aire libre y la cercanía entre vecinos. Calles amplias, senderos ajardinados y áreas recreativas sustituyen al tráfico común de las ciudades. En los principales centros, como Lake Sumter Landing y Brownwood Paddock Square, los visitantes pueden caminar con total libertad sin preocuparse por autos o ruido vehicular.

Un diseño pensado para la movilidad sustentable

Según The Guardian, The Villages se ha convertido en uno de los ejemplos más curiosos de planificación urbana en Estados Unidos. La comunidad cuenta con más de 60 mil carritos de golf registrados, un número superior al de automóviles privados. Estos pequeños vehículos son el medio principal de transporte para realizar compras, acudir a restaurantes o asistir a eventos locales.

Principales características de su sistema de movilidad:

Más de 100 millas de caminos exclusivos para carritos de golf y bicicletas.

Rampas, túneles y señalización específica para tránsito lento y seguro.

Estaciones de carga eléctrica distribuidas por toda la comunidad.

Prohibición de autos en el casco central y zonas residenciales principales.

Todo el diseño urbano está pensado para reducir la contaminación, aumentar la seguridad y priorizar la comodidad de los peatones.

Una vida más tranquila y comunitaria

Más allá de su peculiar sistema de transporte, The Villages se distingue por su atmósfera de comunidad cerrada y su ritmo pausado. Según Florida Trend, los residentes destacan que moverse en carritos o a pie les permite socializar más, disfrutar del entorno y sentirse parte de una red vecinal cercana.

El pueblo cuenta con múltiples clubes deportivos, áreas verdes, lagos artificiales y espacios culturales donde la movilidad libre de autos favorece la interacción y el bienestar. Este modelo urbano demuestra que una vida moderna y cómoda puede coexistir con la movilidad sustentable y la tranquilidad de un entorno sin tráfico. Para muchos, The Villages representa una nueva forma de entender la vida cotidiana: más ecológica, segura y humana.