El duro testimonio de Gloria Estefan sobre la esposa de uno de sus trabajadores detenida en EEUU: “Lleva meses sin que sepamos nada”

Gloria Estefan sorprendió recientemente al compartir una historia personal que refleja la complejidad del sistema migratorio estadounidense. En una entrevista exclusiva con el diario ABC, la cantante cubanoestadounidense reveló que la esposa de uno de sus técnicos de guitarra fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladada a un centro de detención en Louisiana.

Una historia que pone rostro a la incertidumbre migratoria

Durante la conversación con ABC, Estefan explicó que la mujer había ganado la lotería de visas hace más de 25 años y había residido legalmente en Estados Unidos desde entonces. Sin embargo, tras acudir a un trámite migratorio, fue detenida y permanece bajo custodia.

La artista compartió su consternación al señalar que el caso ha sido especialmente doloroso para su equipo, ya que el esposo, su técnico de guitarra, continúa trabajando mientras enfrenta la incertidumbre de no saber qué pasará con su pareja.

Estefan añadió que personas cercanas al caso han enviado cartas a las autoridades para explicar que la detenida no representa ningún riesgo y ha llevado una vida ejemplar. La intérprete de Mi tierra describió la situación como “incomprensible” y expresó su preocupación por la falta de comunicación con la detenida, quien lleva varios meses recluida sin que su familia haya recibido información concreta sobre su proceso.

La reacción de Gloria Estefan ante el caso

Las declaraciones de la cantante generaron eco en medios de Estados Unidos y América Latina, que retomaron su testimonio como un ejemplo de las tensiones y los vacíos del sistema migratorio estadounidense.

Estefan aseguró que el caso la impactó profundamente, no solo por su cercanía con el trabajador afectado, sino por el drama humano que encierra. “Es una pesadilla que nadie debería vivir”, comentó al subrayar la necesidad de empatía hacia las personas que enfrentan procesos migratorios inciertos pese a llevar años construyendo una vida en el país.

Gloria Estefan y su vínculo con la comunidad latina

Nacida en La Habana y criada en Miami, Gloria Estefan ha sido una figura clave para la representación latina en Estados Unidos. A lo largo de su carrera, ha destacado por su orgullo cultural y por visibilizar la historia de los migrantes en su música y sus declaraciones públicas. Aunque no suele involucrarse directamente en campañas políticas, sí ha mostrado su apoyo a causas humanitarias relacionadas con los derechos de las comunidades migrantes y refugiadas.

Su testimonio reciente reaviva la conversación sobre la vulnerabilidad que enfrentan muchos migrantes dentro del sistema estadounidense, incluso aquellos que han seguido los procesos legales durante décadas. Con sus palabras, Estefan no solo acompañó el dolor de su colaborador, sino que también puso rostro humano a una realidad que afecta a miles de familias en el país.