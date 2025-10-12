Starbucks reveló su menú navideño 2025 en Estados Unidos: bebidas ideales para el invierno en Nueva York

Starbucks anunció el regreso de su menú navideño 2025 en Estados Unidos, con bebidas clásicas y nuevas opciones que prometen acompañar las frías jornadas de invierno en Nueva York y en todo el país. Desde el próximo 6 de noviembre, los clientes podrán disfrutar sabores tradicionales como menta, galleta y caramelo, además del tan esperado Red Cup Day, que ofrecerá vasos reutilizables de colección.

Starbucks anuncia los sabores más esperados del año en Estados Unidos

La compañía confirmó que entre las bebidas destacadas estarán la Peppermint Mocha, Caramel Brulée Latte, Iced Sugar Cookie Latte y Iced Gingerbread Chai, disponibles en versión caliente, fría y Frappuccino. Más adelante, regresarán dos de las favoritas del público: Chestnut Praline Latte y la clásica Eggnog Latte, que vuelve al menú tras su eliminación en 2021.

Peppermint Mocha: espresso con leche al vapor, salsa de moka y jarabe de menta, coronado con crema batida y virutas de chocolate oscuro.

Caramel Brulée Latte: mezcla cremosa de espresso, leche y salsa de caramelo brulée, con crema batida y cobertura de caramelo.

Iced Sugar Cookie Latte: espresso rubio con jarabe de galleta, leche, hielo y decorado con chispas rojas y verdes.

Iced Gingerbread Chai: especias chai, leche de avena y espuma fría sabor jengibre.

El popular Red Cup Day también regresará esta temporada. Durante esa jornada especial, los clientes recibirán un vaso reutilizable con el diseño navideño de este año por la compra de cualquier bebida artesanal del menú festivo.

Starbucks tendrá una colaboración especial con Hello Kitty en Estados Unidos

Starbucks también sorprendió con una colección exclusiva junto a Hello Kitty, que incluye tazas, vasos térmicos y peluches inspirados en los años setenta, cuando ambas marcas nacieron.

El merchandising de Hello Kitty que Starbucks venderá en Estados Unidos Starbucks

Entre los artículos más destacados figuran un peluche de Hello Kitty con delantal verde por 34.95 dólares, una taza cerámica de 16 oz por 32.95 y un vaso de acero inoxidable de 26 oz por 32.95, entre otros.

La colección estará disponible por tiempo limitado en tiendas seleccionadas y en la plataforma online de Starbucks.