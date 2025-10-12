El restaurante de Miami que todos quieren visitar en otoño por su menú de temporada: crema de calabaza y otros platillos

Este menú combina lo mejor de la cocina española y los sabores latinos de Miami.

Hay sabores que marcan estaciones, y en Miami, el otoño sabe a calabaza, especias suaves y cocina española con acento local. En medio de la ciudad, Bulla Gastrobar se ha convertido en uno de los restaurantes más visitados esta temporada gracias a su nuevo menú de otoño, una propuesta cálida y colorida que invita a compartir, conversar y dejarse llevar por los aromas de la temporada.

Una experiencia española con sabor a otoño

Bulla Gastrobar combina el espíritu alegre de una taberna española moderna con el ambiente relajado de Miami. Su “Fall Menu” celebra los ingredientes de temporada con un toque mediterráneo, conquistando tanto a locales como a turistas por su creatividad y autenticidad.

Entre los platillos más destacados del menú otoñal se encuentran:

Sopa de calabaza (butternut squash soup), cremosa y especiada, ideal para comenzar la comida.

Brisket caldoso , una fusión entre comfort food estadounidense y cocina española.

Crema catalana de calabaza, un postre que reinterpreta un clásico con un giro de temporada.

Cada receta refleja el equilibrio entre tradición y frescura, evocando la calidez del hogar y los sabores que acompañan las tardes más frescas del año.

Tapas, ambiente y temporada

El encanto de Bulla Gastrobar también radica en su ambiente: mesas acogedoras, música suave y un diseño que invita a quedarse. Su carta de tapas, disponible todo el año, se renueva con guiños a la estación, integrando ingredientes como calabaza, setas y especias aromáticas.

Además del menú especial, la barra ofrece cócteles inspirados en el otoño, con notas de canela, cítricos y vino tinto, que complementan los sabores cálidos de los platillos. Es el lugar ideal para disfrutar una tarde entre amigos o una cena romántica con ese toque español que tanto enamora a Miami.

Un punto de encuentro en el sur de Miami

El restaurante es un punto de encuentro habitual para quienes buscan buena comida sin pretensiones, pero con atención a los detalles. Su propuesta se ha convertido en sinónimo de cocina honesta y festiva, donde cada temporada se celebra con un menú distinto y una atmósfera que evoluciona con los colores del año.

Si hay un sitio donde el otoño tiene sabor propio en Miami, ese es Bulla Gastrobar. Entre calabazas, risas y copas de vino, el restaurante confirma que las estaciones también se pueden saborear, un plato a la vez.