Gordon Ramsay, chef internacional, sabe de lo que habla: estos son los trucos definitivos para pelar ajos correctamente

El truco de cocina que recomienda Gordon Ramsay se basa en dos métodos sencillos. Freepik / Gordon Ramsay

El reconocido chef internacional Gordon Ramsay volvió a ser noticia por sus consejos prácticos para la cocina. Según el medio Food and Wine, el famoso cocinero británico compartió dos trucos definitivos para pelar ajo correctamente de forma rápida y sencilla.

La manera correcta de pelar ajo según Gordon Ramsay

Los trucos de cocina que recomienda Gordon Ramsay se basan en dos métodos sencillos y efectivos para pelar ajo correctamente sin complicaciones.

El primero, conocido como smash-and-peel, consiste en separar un diente del bulbo y aplastarlo con el filo plano de un cuchillo de chef. Al hacerlo, la cáscara se desprende sola y el ajo queda listo para picar o usar.

El segundo método, bautizado por los expertos como shaking, es ideal para quienes necesitan pelar una cabeza de ajo completa en pocos segundos. Ramsay explica que hay que presionar con la palma de la mano para soltar los dientes, colocarlos dentro de un bol, cubrir con otro del mismo tamaño y sacudir enérgicamente. Cuando se separen los recipientes, los dientes ya estarán pelados, listos para cocinar.

Los trucos infalibles de Gordon Ramsay en Estados Unidos

Estos trucos infalibles se volvieron populares entre los fanáticos de la cocina casera por su rapidez y limpieza. Además, Gordon Ramsay suele acompañar sus consejos con otras recomendaciones útiles, como cocinar con aceites infusionados o condimentar con sal cítrica para realzar los sabores.

Ambos métodos para pelar ajo, según Food and Wine, ayudan a ahorrar tiempo a la hora de cocinar y, a su vez, evitan que el ajo deje olor en las manos, un detalle que muchos agradecen.