Un agricultor de Iowa sin rodeos sobre la crisis que vive la industria agrícola en Estados Unidos: "Queremos mercados justos"

Un agricultor de Iowa sin rodeos sobre la crisis que vive la industria agrícola: "Queremos mercados justos" Lance Lillibridge

La crisis del sector agrícola en Estados Unidos volvió a ser noticia tras viralizarse un duro mensaje del agricultor de Iowa que maneja una granja sostenible. Lance Lillibridge publicó en Facebook un extenso texto donde expresó su frustración por los problemas que, según él, están afectando a toda la industria agrícola. Su publicación tuvo un gran alcance, generando miles de reacciones y comentarios.

La raíz del problema no está en China, está en casa

En su publicación, Lillibridge, quien maneja con su familia Lillibridge Land & Cattle Co., aseguró que el conflicto comercial con China no es la verdadera causa de la crisis del campo estadounidense.

“No es la guerra comercial lo que me tiene enojado”, escribió. Según el agricultor de Iowa, la dificultad central está en el aumento de los precios de los insumos y la falta de competencia entre proveedores.

Lillibridge apuntó contra lo que considera un “monopolio de las empresas de insumos”, que a su juicio manipula los mercados y perjudica directamente al productor.

“La constante consolidación elimina la competencia y provoca daños financieros graves a los agricultores”, afirmó.

También criticó los informes del USDA, señalando que sus errores han impactado de forma negativa en los precios y en la capacidad de los productores para comercializar sus cosechas. “Los reportes del USDA son un desastre. Tienen mala información y llaman ‘hechos’ a lo que no lo es”, escribió con enojo.

“No queremos un pago, queremos mercados justos”, afirma Lillibridge

El agricultor de Iowa rechazó las subvenciones financieras, como el plan de 10.000 millones de dólares destinado a productores de soja.

“Una ayuda para la soja es el camino equivocado. No queremos un pago, queremos mercados justos”, enfatizó el hombre en su comunicado en Facebook.

Lillibridge pidió que se apliquen leyes antimonopolio y que se revisen las políticas que permitieron la concentración empresarial en el sector agrícola. Según él, solo con competencia real y costos equilibrados podrá garantizarse una producción sostenible en Estados Unidos.