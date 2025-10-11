El secreto de una chef de California para hacer los mejores chilaquiles rojos con huevos fritos y queso cotija ChatGPT

La chef Claudette Zepeda, una de las figuras más destacadas de la cocina mexicana en California, reveló su receta para unos chilaquiles rojos con huevos fritos y queso cotija que combinan lo mejor de los sabores auténticos con una preparación moderna. Su versión es una de las favoritas en San Diego, donde Zepeda ha dejado huella con su estilo audaz y su pasión por la gastronomía regional.

La receta de la chef californiana: los ingredientes clave para unos chilaquiles perfectos

Según la receta publicada en Food & Wine, para lograr el sabor intenso que caracteriza a este platillo, Zepeda utiliza una combinación de chiles secos, de árbol, guajillo y chipotle, junto con tomates asados y ajo dorado. El secreto está en lograr un equilibrio entre picor, dulzor y acidez.

Receta para dos personas:

3 libras de tomates tipo ciruela

2 cebollas blancas medianas

4 chiles de árbol secos

10 chiles guajillos secos

2 chiles chipotles secos

6 dientes de ajo

2 manojos de cilantro (hojas y tallos separados)

8 huevos grandes

24 tazas de totopos gruesos

4 aguacates en rodajas

1 libra de queso fresco desmenuzado

1 taza de crema mexicana

Además, la chef recomienda usar aceite de oliva y un poco de orégano fresco para resaltar los sabores del chile.

El paso a paso de la receta según Claudette Zepeda

El primer paso consiste en asar los tomates y la cebolla hasta que estén bien dorados. Paralelamente, los chiles y el ajo se tuestan en sartén para liberar su aroma. Luego, todo se licúa con agua caliente, orégano, sal y tallos de cilantro hasta obtener una salsa roja suave y concentrada.

Después, se fríen los huevos hasta que las yemas queden ligeramente líquidas y se mantienen calientes mientras se mezcla la salsa con los totopos. Finalmente, se sirven los chilaquiles cubiertos con los huevos, aguacate, queso fresco, crema y hojas de cilantro.

Un toque californiano en un clásico mexicano

Zepeda, quien fue finalista de Top Chef y exdirectora del restaurante El Jardín en San Diego, busca reinterpretar los sabores tradicionales de México con ingredientes frescos y técnicas contemporáneas.

Su consejo final: preparar la salsa con tiempo y usar totopos gruesos para que no se deshagan con el calor.