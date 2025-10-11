Inmigrante en Los Ángeles fue esposado por ICE a la cama de un hospital por más de un mes

El caso de Bayron Rovidio Marín, un inmigrante latino que sufrió un accidente grave en Los Ángeles, ha generado indignación nacional luego de revelarse que permaneció esposado a la cama de un hospital durante más de un mes bajo custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con Los Angeles Times, Marín estuvo inmovilizado por 37 días sin que se le presentaran cargos formales, mientras era vigilado las 24 horas del día por hasta cuatro guardias.

Detenido sin cargos en un hospital angelino

Según los reportes judiciales consultados por CBS News Los Ángeles, el hombre fue sometido a vigilancia constante luego de una redada de ICE en Carson, California, donde resultó con una fractura.

Tras su traslado al hospital, agentes federales ordenaron que se le mantuviera esposado a la cama durante toda su recuperación, argumentando razones de seguridad y “riesgo de fuga”. Sin embargo, documentos del caso revelan que el gobierno no aportó evidencia que justificara esa medida extrema.

Durante su internamiento, Marín habría sido interrogado por funcionarios federales incluso mientras se encontraba bajo los efectos de medicamentos, sin la presencia de un abogado. Los Angeles Times señaló que tampoco se le permitió mantener conversaciones privadas con su equipo médico, lo que generó cuestionamientos sobre violaciones a sus derechos civiles y al debido proceso.

Orden judicial y reacción pública

Tras varias semanas de reclamos por parte de su defensa, un juez federal ordenó retirar las esposas y los guardias que lo vigilaban, calificando las acciones de ICE como “innecesarias y desproporcionadas”. De acuerdo con CBS News, la decisión judicial subrayó que no existían pruebas de que Marín representara un peligro ni de que hubiera intentado escapar en ningún momento.

El caso ha despertado críticas hacia las prácticas del ICE en hospitales y centros médicos. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como la ACLU del Sur de California, calificaron el episodio como un ejemplo alarmante del trato inhumano que enfrentan algunos inmigrantes detenidos en el país.

Un precedente que reabre el debate migratorio

La polémica ha reavivado la discusión sobre los límites del poder de detención de ICE y el trato a personas bajo custodia médica. Expertos en derecho migratorio han advertido que este tipo de casos podrían sentar un precedente legal sobre el uso indebido de la fuerza y las condiciones de confinamiento en hospitales.

Mientras tanto, la defensa de Marín continúa evaluando acciones legales contra la agencia por violaciones a sus derechos constitucionales. Según los informes citados por Los Angeles Times, el hombre sigue en proceso de recuperación y se encuentra bajo atención médica, lejos de los agentes que lo mantuvieron encadenado durante semanas.