Confirmado: las visas y métodos para trabajar en Estados Unidos de manera legal sin necesidad de Green Card

Trabajar en Estados Unidos sin tener una Green Card es posible, siempre que se cuente con un permiso o visa que autorice legalmente la actividad laboral. A pesar de que la residencia permanente sigue siendo el camino más estable, miles de personas logran emplearse en el país mediante documentos temporales, programas de intercambio o permisos especiales emitidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Opciones legales para trabajar sin ser residente permanente

De acuerdo con el USCIS, el Employment Authorization Document (EAD), también conocido como permiso de trabajo, es una de las formas más comunes de laborar legalmente sin ser residente.

Este documento permite que personas con ciertos estatus migratorios, como solicitantes de asilo, beneficiarios de TPS, cónyuges de titulares de visas o quienes están en proceso de ajuste de estatus, puedan ser contratadas por cualquier empleador en el país.

Además del EAD, existen múltiples visas de no inmigrante que, según el Departamento de Estado de EEUU, otorgan permiso de empleo por un periodo determinado dependiendo del propósito del viaje o la actividad a desarrollar. Estas visas suelen ser patrocinadas por empleadores, instituciones académicas o programas gubernamentales.

Principales visas que permiten trabajar legalmente en EEUU

Visa H-1B (trabajadores especializados): Diseñada para profesionales en áreas como tecnología, ingeniería o medicina. Requiere una oferta de empleo en una posición que demande conocimientos específicos y un título universitario relacionado. El empleador debe solicitarla ante el USCIS.

Visa L-1 (transferencia dentro de empresa): Aplica a empleados de compañías multinacionales que son transferidos a una filial o sucursal en EE. UU. El solicitante debe haber trabajado al menos un año para la empresa fuera del país.

Visa O-1 (personas con habilidades extraordinarias): Otorgada a quienes han demostrado talento excepcional en campos como ciencia, arte, educación, negocios o deporte. Es común entre investigadores, artistas o ejecutivos reconocidos.

Visa TN (profesionales de Canadá o México): Según el tratado T-MEC (USMCA), esta visa permite a ciudadanos mexicanos y canadienses trabajar temporalmente en EE. UU. en ocupaciones específicas, siempre que cumplan con los requisitos académicos y laborales establecidos.

Visa E-2 (inversionistas por tratado): De acuerdo con el Departamento de Estado, esta visa permite a ciudadanos de países con tratados comerciales con EE. UU. residir y trabajar en el país a cambio de invertir una cantidad significativa en un negocio. No existe un monto fijo, pero debe demostrarse que la inversión es sustancial y generará empleo.

Visa F-1 (estudiantes internacionales con permiso laboral limitado): Los estudiantes con visa F-1 pueden trabajar legalmente bajo programas como OPT (Entrenamiento Práctico Opcional)o CPT (Entrenamiento Práctico Curricular), que permiten obtener experiencia profesional relacionada con sus estudios, según las directrices del USCIS.

Visa J-1 (intercambio educativo o cultural): Diseñada para participantes en programas de intercambio avalados por el Departamento de Estado. Muchos titulares de esta visa pueden trabajar mientras estudian o realizan prácticas. Los dependientes con visa J-2 también pueden solicitar un EAD para laborar sin restricciones.

Consideraciones y permisos especiales

Además de las visas, algunas personas pueden obtener autorización de empleo temporal mediante circunstancias humanitarias. Por ejemplo, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) o quienes han solicitado asilo pueden tramitar el EAD mientras se resuelve su caso, según el USCIS.