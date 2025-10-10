El tradicional restaurante de Miami que sirve una versión otoñal de uno de los platillos más icónicos de la cocina Tex-Mex

Este platillo combina lo mejor de la comida Tex-Mex y los sabores de otoño.

El otoño también tiene sabor en Miami. Aunque la ciudad es conocida por su clima tropical, algunos restaurantes locales han decidido rendir homenaje a la temporada con platillos que evocan colores cálidos y aromas especiados. Entre ellos, El Patrón Restaurante Mexicano ha llamado la atención por ofrecer una versión otoñal de uno de los clásicos más queridos de la cocina Tex-Mex: los nachos de otoño.

Una reinterpretación con esencia de otoño

En esta versión, conocida popularmente como nachos de otoño, los ingredientes tradicionales se combinan con productos de estación. En El Patrón, la receta incorpora totopos recién hechos cubiertos con queso fundido ahumado, frijoles negros, chile asado, granos de maíz dulce y pequeños trozos de calabaza rostizada.

Todo se equilibra con crema de chipotle y un toque de jalapeños dorados al fuego, que aportan el contraste picante perfecto.

A diferencia de los nachos convencionales, esta propuesta busca capturar la sensación reconfortante de la temporada sin alejarse de sus raíces texanas y mexicanas. El resultado es un platillo colorido, sustancioso y con un aroma que recuerda a las cocinas hogareñas del norte de México.

El Patrón y su forma de celebrar la temporada

Aunque El Patrón no se define como un restaurante de menú estacional, durante estos meses su cocina adquiere una identidad distinta. Junto a los nachos de otoño, también destacan las sopas de tortilla con chile pasilla, enchiladas bañadas en salsa roja con notas ahumadas y postres con calabaza y canela.

Los visitantes encuentran en estos platos un punto de encuentro entre la tradición mexicana y la creatividad local.

En un panorama gastronómico donde la fusión y la temporalidad ganan terreno, la propuesta de El Patrón representa una forma más íntima de conectar con la comida: sin artificios, con ingredientes frescos y con el espíritu de compartir. Así, los nachos de otoño no solo reinterpretan un clásico Tex-Mex, sino que celebran la calidez que llega con cada cambio de estación, incluso en el siempre soleado sur de Florida.