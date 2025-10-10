Este es el mejor estado para retirarse en Estados Unidos en 2025: es seguro y tiene buena atención médica

Este es el mejor estado para retirarse en Estados Unidos en 2025 Freepik

Un informe de Bankrate sobre los mejores y peores estados para retirarse en 2025 determinó que New Hampshire es el destino ideal para los jubilados en Estados Unidos. La evaluación tuvo en cuenta factores como seguridad, atención médica, impuestos, clima y costo de vida, entre otros aspectos clave para quienes buscan una buena calidad de vida durante la jubilación.

New Hampshire, el mejor estado de Estados Unidos para jubilarse en 2025

New Hampshire desplazó a Delaware, que lideró el ranking el año pasado, y se ubicó como el mejor estado para retirarse este 2025. A pesar de su clima frío, el estado destacó por su seguridad, atención médica y sistema impositivo favorable.

Entre los aspectos más valorados del llamado Granite State se encuentran:

Primer lugar en seguridad vecinal

Quinto lugar en atención médica

Sexto en impuestos locales

Séptimo en presencia de personas de edad similar

Además, ocupa el puesto 14 en asequibilidad y el 8 en factores como calidad del aire, caminabilidad y bienestar comunitario. Aunque el clima no es su punto fuerte, su equilibrio entre costo de vida, seguridad y calidad médica lo consolidó como la mejor opción para jubilados.

Los mejores y peores estados para retirarse en Estados Unidos

Según el informe, estos son los cinco mejores estados para jubilarse en 2025:

New Hampshire

Maine

Wyoming

Vermont

Idaho

Y los cinco peores: