Google se une a Trump y elimina estas aplicaciones que permitía rastrear a agentes de ICE en ciudades de EEUU

La compañía justificó la acción mencionando que la integridad de los agentes de ICE estaba en riesgo. Reuters

El endurecimiento de la estrategia migratoria en Estados Unidos sigue creciendo en el terreno digital. Y es que en un reciente movimiento que coincide con las políticas impulsadas por el gobierno de Donald Trump, Google retiró de su Play Store varias aplicaciones que permitían a los usuarios reportar y rastrear presuntas operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Google elimina apps de rastreo por “riesgos de seguridad”

La compañía tecnológica eliminó recientemente de su tienda aplicaciones como Red Dot, una herramienta que permitía a los usuarios compartir en tiempo real la ubicación de vehículos o agentes de ICE en vecindarios de distintas ciudades. De acuerdo con The Verge, Google justificó la decisión alegando que estas apps violaban sus políticas internas sobre “alto riesgo de abuso”, ya que podían poner en peligro la integridad de funcionarios o grupos específicos.

La eliminación de las plataformas ocurrió días después de que el Departamento de Justicia alertara sobre el uso indebido de datos para obstaculizar operaciones federales. Aunque la empresa no confirmó presiones directas de la Casa Blanca, Reuters reportó que la decisión coincidió con un contexto político más restrictivo en materia migratoria, impulsado por la actual administración de Donald Trump.

Un portavoz de Google explicó que la compañía revisa constantemente las aplicaciones que pueden implicar “riesgos reales para la seguridad”, especialmente aquellas que recopilan información geolocalizada de terceros sin su consentimiento.

Además, aclaró que la decisión forma parte de una política más amplia para limitar el uso de datos con fines que puedan derivar en acoso, hostigamiento o vigilancia no autorizada. Esta línea se alinea con los esfuerzos recientes de la empresa por reforzar la privacidad en su ecosistema digital.

Apple también retiró aplicaciones similares

Horas antes del anuncio de Google, Apple había retirado de su App Store la popular aplicación ICEBlock, citando razones similares de seguridad. De acuerdo con un reporte de AP News, la medida se tomó luego de recibir advertencias de autoridades federales sobre el posible riesgo que implicaban estos programas para agentes en servicio.

Apple explicó que, aunque las aplicaciones fueron creadas con fines informativos, su uso podía derivar en la exposición de datos sensibles y en la interferencia con operaciones oficiales. El retiro generó controversia entre activistas digitales y defensores de los derechos migratorios, quienes consideran que estas herramientas eran una vía legítima de alerta y protección comunitaria.

Impacto en las comunidades migrantes

El retiro de las apps ha sido recibido con preocupación por organizaciones que trabajan con comunidades migrantes. En ciudades como Boston, Chicago y Los Ángeles, estos sistemas eran usados para advertir sobre redadas y reforzar la comunicación entre vecinos ante posibles operativos.

Expertos señalan que la eliminación de estas plataformas puede dejar a miles de personas sin un canal inmediato de alerta, justo cuando los arrestos por parte de ICE se han intensificado. Sin embargo, tanto Google como Apple sostienen que su prioridad es evitar que las herramientas digitales sean usadas para poner en riesgo la seguridad pública o interferir con la ley.